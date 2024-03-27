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Муфтий рассказал о значении смертной казни в исламе

Муфтий рассказал о значении смертной казни в исламе - РИА Новости, 27.03.2024

Муфтий рассказал о значении смертной казни в исламе

Возможность смертной казни в исламе призвана удержать человека от совершения преступления, а Коран и Сунна пророка Мухаммада (священное предание о жизни Пророка РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:19

2024-03-27T18:19

2024-03-27T18:19

религия

ильдар аляутдинов

москва

религия

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Возможность смертной казни в исламе призвана удержать человека от совершения преступления, а Коран и Сунна пророка Мухаммада (священное предание о жизни Пророка в исламе) призывают избирать более мягкие формы наказания, как делал при жизни сам Пророк, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник заявил, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда, необходимости в референдуме нет. В свою очередь, Конституционный суд России воздержался от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни."В Исламе смертная казнь в первую очередь призвана одернуть человека от совершения страшных грехов, дабы не допустить в обществе распространения бесчинства. При этом аяты Корана и Сунна пророка Мухаммада призывают к прощению виновного и выбору другой, более мягкой меры наказания. При обсуждении вопроса о возможном введении в стране смертной казни важно принять все это во внимание. Когда мусульмане живут в светском государстве, наказание производится в соответствии с действующим законодательством, а не шариатом", – сказал муфтий РИА Новости.По его словам, наказание в исламской традиции - это не самоцель. Цель же такого сурового наказания, как смертная казнь, заключается в пробуждении сдерживающего начала через знание о жесткости наказания, которое не даст человеку совершить столь пагубный грех: если кто-то задумает убить человека, то из страха возмездия и неминуемости наказания он, возможно, одумается и не станет совершать преступления. Таким образом, добавил муфтий Москвы, будут сохранены две жизни: одна – от убийства, другая – от казни."В Священном Коране и Сунне пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует) упоминается, что смертная казнь может быть применена в случае преднамеренного убийства, прелюбодеяния замужней женщины или женатого мужчины, а также за вероотступничества. Однако для вынесения подобного решения важно соблюдение ряда условий!" - отметил Аляутдинов.Преднамеренное убийство, пояснил он, в Коране и Сунне признается одной из причин для смертной казни, однако применена она может быть только при неукоснительном соблюдении ряда условий. Так, решение о смертной казни в случае убийства выносится только в том случае, когда доказана преднамеренность содеянного и отсутствует снисходительность со стороны родных покойного. По ходатайству о помиловании со стороны родных убитого смертная казнь может быть отменена, и во времена Пророка не было ни одного случая, когда он не призывал бы простить виновного, а повелел вершить возмездие кровью, добавил Аляутдинов.Важен, по его словам, и тот аспект вопроса, что согласно исламскому вероучению расследование преступления и вынесение наказания могут быть осуществлены только официальными органами."К сожалению, в современном мире имеют место быть ошибки со стороны исполнителей, подкупы, использование служебного положения. В истории известны случаи, когда к смертной казни приговаривались совершенно невиновные люди", – заключил муфтий.

https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html

https://ria.ru/20240327/tela-1936217666.html

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Никита Бизин

ильдар аляутдинов, москва, религия