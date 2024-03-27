https://ria.ru/20240327/moshenniki-1936223768.html

Банк предупредил о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"

Банк предупредил о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Банк предупредил о новом виде мошенничества после теракта в "Крокусе"

Телефонные мошенники активизировались с новой схемой - представляются сотрудниками "службы доверия" и предлагают сделать пожертвование пострадавшим при теракте... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:55

2024-03-27T17:55

2024-03-27T18:47

происшествия

россия

евгения лазарева

михаил мурашко

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники активизировались с новой схемой - представляются сотрудниками "службы доверия" и предлагают сделать пожертвование пострадавшим при теракте в подмосковном Красногорске, сообщил Новикомбанк в Telegram-канале. "Мы обеспокоены, что вам поступают звонки от незнакомых номеров. Злоумышленники активизировались с новой мошеннической схемой. Они представляются сотрудниками службы доверия и предлагают сделать пожертвование пострадавшим в "Крокус сити холле". К разговору может подключиться второй мошенник "из финансового отдела" и уверять, что необходимо перевести деньги именно сейчас", - говорится в сообщении банка. Ранее куратор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева предупреждала, что мошенники на фоне теракта в "Крокус сити холле" могут начать призывать перечислять средства якобы на помощь пострадавшим. Эксперт рекомендовала жертвовать средства только фондам и людям с серьезной репутацией. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, евгения лазарева, михаил мурашко, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)