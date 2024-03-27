https://ria.ru/20240327/moshenniki-1936158341.html
ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб
ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб - РИА Новости, 27.03.2024
ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб
Федеральная служба безопасности попросила россиян не верить звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб в связи с активизацией мошенников. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:04
2024-03-27T14:04
2024-03-27T14:11
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности попросила россиян не верить звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб в связи с активизацией мошенников."В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России по фактам мошенничества - хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий "служебных удостоверений" ФСБ РФ информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично", - говорится на сайте ФСБ.В спецслужбе подчеркнули, что сотрудники ФСБ России никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений, а также призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на "безопасный счет" или передачи их курьеру."ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8(495)224-22-22, 8(800)224-22-24, 8(495)224-70-69, 8(495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций", - заключили в службе.
https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html
https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии, Россия
ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб
ФСБ: мошенники все чаще выдают себя за сотрудников спецслужб
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности попросила россиян не верить звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб в связи с активизацией мошенников.
"В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России
по фактам мошенничества - хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий "служебных удостоверений" ФСБ РФ информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично", - говорится на сайте ФСБ.
В спецслужбе подчеркнули, что сотрудники ФСБ России никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений, а также призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на "безопасный счет" или передачи их курьеру.
"ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8(495)224-22-22, 8(800)224-22-24, 8(495)224-70-69, 8(495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций", - заключили в службе.