https://ria.ru/20240327/moshenniki-1936158341.html

ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб

ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб - РИА Новости, 27.03.2024

ФСБ призвала не верить звонкам от лжесотрудников спецслужб

Федеральная служба безопасности попросила россиян не верить звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб в связи с активизацией мошенников. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:04

2024-03-27T14:04

2024-03-27T14:11

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности попросила россиян не верить звонкам и сообщениям от лжесотрудников спецслужб в связи с активизацией мошенников."В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России по фактам мошенничества - хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий "служебных удостоверений" ФСБ РФ информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично", - говорится на сайте ФСБ.В спецслужбе подчеркнули, что сотрудники ФСБ России никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений, а также призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на "безопасный счет" или передачи их курьеру."ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений; номера телефонов 8(495)224-22-22, 8(800)224-22-24, 8(495)224-70-69, 8(495)624-31-58 используются исключительно для приема информации от граждан и организаций", - заключили в службе.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html

https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, россия