https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936231007.html
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках - РИА Новости, 27.03.2024
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках
Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:21
2024-03-27T18:21
2024-03-27T18:21
специальная военная операция на украине
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мария захарова
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости. Захарова напомнила, что уголовный кодекс Молдавии запрещает наемничество. При этом она обратила внимание на то, что никто "из вернувшихся молдавских "легионеров" так и не был привлечен к ответственности". Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый публично признал, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины воюют молдавские наемники.
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935022091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках
Захарова: признание в наличии наемников в ВСУ говорит о лицемерии Молдавии
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
Захарова напомнила, что уголовный кодекс Молдавии запрещает наемничество. При этом она обратила внимание на то, что никто "из вернувшихся молдавских "легионеров" так и не был привлечен к ответственности".
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый публично признал, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины
воюют молдавские наемники.