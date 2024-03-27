https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936231007.html

Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках

Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках - РИА Новости, 27.03.2024

Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках

Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:21

2024-03-27T18:21

2024-03-27T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

молдавия

украина

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости. Захарова напомнила, что уголовный кодекс Молдавии запрещает наемничество. При этом она обратила внимание на то, что никто "из вернувшихся молдавских "легионеров" так и не был привлечен к ответственности". Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый публично признал, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины воюют молдавские наемники.

https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935022091.html

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)