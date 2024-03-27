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Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках - РИА Новости, 27.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936231007.html
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках - РИА Новости, 27.03.2024
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках
Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:21
2024-03-27T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости. Захарова напомнила, что уголовный кодекс Молдавии запрещает наемничество. При этом она обратила внимание на то, что никто "из вернувшихся молдавских "легионеров" так и не был привлечен к ответственности". Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый публично признал, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины воюют молдавские наемники.
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935022091.html
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в мире, молдавия, украина, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала власти Молдавии лицемерными из-за заявления о наемниках

Захарова: признание в наличии наемников в ВСУ говорит о лицемерии Молдавии

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заявление Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники свидетельствует о лицемерии официального Кишинёва, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
Захарова напомнила, что уголовный кодекс Молдавии запрещает наемничество. При этом она обратила внимание на то, что никто "из вернувшихся молдавских "легионеров" так и не был привлечен к ответственности".
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый публично признал, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины воюют молдавские наемники.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Запад хочет превратить Молдавию в поле битвы, заявил Шор
22 марта, 18:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияУкраинаМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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