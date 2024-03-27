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Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию - РИА Новости, 27.03.2024
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14:54 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936171788.html
Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию
Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию - РИА Новости, 27.03.2024
Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию
Бюро по реинтеграции Молдавии в Telegram-канале призвало руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики проявлять осторожность в публичных... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:54
2024-03-27T14:54
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии в Telegram-канале призвало руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики проявлять осторожность в публичных высказываниях и уважать молдавскую конституцию. Во вторник глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что молдавский закон "о сепаратизме" ставит крест на переговорном процессе. "В связи с некоторыми неуместными обвинениями Тирасполя мы настоятельно призываем их авторов уважать декларацию независимости, конституцию Молдавии и единогласное мнение международного сообщества, а также проявлять осторожность в высказываниях, обнародованных в публичном пространстве", - говорится в заявлении Бюро по реинтеграции. В ведомстве решили напомнить властям ПМР, что основной целью переговоров является всеобъемлющее и мирное урегулирование приднестровского конфликта "с целью полной реинтеграции обоих берегов Днестра и консолидации государственности Молдавии в рамках международно признанных границ". В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию

В Кишиневе призвали власти ПМР проявлять осторожность в публичных высказываниях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии в Telegram-канале призвало руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики проявлять осторожность в публичных высказываниях и уважать молдавскую конституцию.
Во вторник глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что молдавский закон "о сепаратизме" ставит крест на переговорном процессе.
"В связи с некоторыми неуместными обвинениями Тирасполя мы настоятельно призываем их авторов уважать декларацию независимости, конституцию Молдавии и единогласное мнение международного сообщества, а также проявлять осторожность в высказываниях, обнародованных в публичном пространстве", - говорится в заявлении Бюро по реинтеграции.
В ведомстве решили напомнить властям ПМР, что основной целью переговоров является всеобъемлющее и мирное урегулирование приднестровского конфликта "с целью полной реинтеграции обоих берегов Днестра и консолидации государственности Молдавии в рамках международно признанных границ".
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В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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