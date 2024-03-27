https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936171788.html

Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию

Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию - РИА Новости, 27.03.2024

Кишинев призвал ПМР уважать молдавскую конституцию

Бюро по реинтеграции Молдавии в Telegram-канале призвало руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики проявлять осторожность в публичных... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:54

2024-03-27T14:54

2024-03-27T14:54

в мире

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии в Telegram-канале призвало руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики проявлять осторожность в публичных высказываниях и уважать молдавскую конституцию. Во вторник глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что молдавский закон "о сепаратизме" ставит крест на переговорном процессе. "В связи с некоторыми неуместными обвинениями Тирасполя мы настоятельно призываем их авторов уважать декларацию независимости, конституцию Молдавии и единогласное мнение международного сообщества, а также проявлять осторожность в высказываниях, обнародованных в публичном пространстве", - говорится в заявлении Бюро по реинтеграции. В ведомстве решили напомнить властям ПМР, что основной целью переговоров является всеобъемлющее и мирное урегулирование приднестровского конфликта "с целью полной реинтеграции обоих берегов Днестра и консолидации государственности Молдавии в рамках международно признанных границ". В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240326/pridnestrove-1935978754.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-27T14:54 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский