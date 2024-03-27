Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры
Батрынча: оппозиция не позволит использовать Молдавию в геополитических битвах
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов не позволит использовать страну в геополитических битвах и будет отстаивать ее нейтралитет, заявил вице-спикер парламента от политсилы Влад Батрынча.
Ранее в среду экс-президент и глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты запускают кампанию по продвижению национальных интересов.
"Фундамент кампании по продвижению национального интереса – независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии. Наша страна не должна быть инструментом в геополитических играх. Ни одна политическая сила не может навязать целой стране свое видение ее будущего… У нас нет врагов, но мы не позволим использовать страну во внешнеполитических битвах", - заявил Батрынча на брифинге.
По его словам, нейтралитет - это основной инструмент, который должен использоваться для продвижения интересов Молдавии. Социалисты полагают, что стране пойдет на пользу сбалансированная внешняя политика, направленная на на улучшение социально-экономического климата. Политический класс Молдавии должен быть сосредоточен на решении проблемы территориальной целостности и восстановлении промышленного и экономического потенциала страны, отметил Батрынча.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.