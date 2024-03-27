https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936169650.html

Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры

Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры - РИА Новости, 27.03.2024

Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов не позволит использовать страну в геополитических битвах и будет отстаивать ее нейтралитет, заявил вице-спикер... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:43

2024-03-27T14:43

2024-03-27T14:43

в мире

молдавия

россия

сша

майя санду

нато

игорь додон

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов не позволит использовать страну в геополитических битвах и будет отстаивать ее нейтралитет, заявил вице-спикер парламента от политсилы Влад Батрынча. Ранее в среду экс-президент и глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты запускают кампанию по продвижению национальных интересов. "Фундамент кампании по продвижению национального интереса – независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии. Наша страна не должна быть инструментом в геополитических играх. Ни одна политическая сила не может навязать целой стране свое видение ее будущего… У нас нет врагов, но мы не позволим использовать страну во внешнеполитических битвах", - заявил Батрынча на брифинге. По его словам, нейтралитет - это основной инструмент, который должен использоваться для продвижения интересов Молдавии. Социалисты полагают, что стране пойдет на пользу сбалансированная внешняя политика, направленная на на улучшение социально-экономического климата. Политический класс Молдавии должен быть сосредоточен на решении проблемы территориальной целостности и восстановлении промышленного и экономического потенциала страны, отметил Батрынча. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html

молдавия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, нато, игорь додон