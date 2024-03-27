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Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры - РИА Новости, 27.03.2024
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14:43 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936169650.html
Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры
Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры - РИА Новости, 27.03.2024
Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов не позволит использовать страну в геополитических битвах и будет отстаивать ее нейтралитет, заявил вице-спикер... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:43
2024-03-27T14:43
в мире
молдавия
россия
сша
майя санду
нато
игорь додон
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов не позволит использовать страну в геополитических битвах и будет отстаивать ее нейтралитет, заявил вице-спикер парламента от политсилы Влад Батрынча. Ранее в среду экс-президент и глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты запускают кампанию по продвижению национальных интересов. "Фундамент кампании по продвижению национального интереса – независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии. Наша страна не должна быть инструментом в геополитических играх. Ни одна политическая сила не может навязать целой стране свое видение ее будущего… У нас нет врагов, но мы не позволим использовать страну во внешнеполитических битвах", - заявил Батрынча на брифинге. По его словам, нейтралитет - это основной инструмент, который должен использоваться для продвижения интересов Молдавии. Социалисты полагают, что стране пойдет на пользу сбалансированная внешняя политика, направленная на на улучшение социально-экономического климата. Политический класс Молдавии должен быть сосредоточен на решении проблемы территориальной целостности и восстановлении промышленного и экономического потенциала страны, отметил Батрынча. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html
https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, нато, игорь додон
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду, НАТО, Игорь Додон
Оппозиция заявила, что не даст втянуть Молдавию во внешнеполитические игры

Батрынча: оппозиция не позволит использовать Молдавию в геополитических битвах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов не позволит использовать страну в геополитических битвах и будет отстаивать ее нейтралитет, заявил вице-спикер парламента от политсилы Влад Батрынча.
Ранее в среду экс-президент и глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты запускают кампанию по продвижению национальных интересов.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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"Фундамент кампании по продвижению национального интереса – независимость, суверенитет и нейтралитет Молдавии. Наша страна не должна быть инструментом в геополитических играх. Ни одна политическая сила не может навязать целой стране свое видение ее будущего… У нас нет врагов, но мы не позволим использовать страну во внешнеполитических битвах", - заявил Батрынча на брифинге.
По его словам, нейтралитет - это основной инструмент, который должен использоваться для продвижения интересов Молдавии. Социалисты полагают, что стране пойдет на пользу сбалансированная внешняя политика, направленная на на улучшение социально-экономического климата. Политический класс Молдавии должен быть сосредоточен на решении проблемы территориальной целостности и восстановлении промышленного и экономического потенциала страны, отметил Батрынча.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 23:02
 
В миреМолдавияРоссияСШАМайя СандуНАТОИгорь Додон
 
 
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