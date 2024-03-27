https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936106071.html

Оппозиция обвинила власти Молдавии в попытке устранить конкурентов

Оппозиция обвинила власти Молдавии в попытке устранить конкурентов - РИА Новости, 27.03.2024

Оппозиция обвинила власти Молдавии в попытке устранить конкурентов

Власти Молдавии в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) готовы устранить любых конкурентов, подрывая при этом основы демократии, считает лидер... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:41

2024-03-27T10:41

2024-03-27T10:41

в мире

молдавия

игорь гросу

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Власти Молдавии в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) готовы устранить любых конкурентов, подрывая при этом основы демократии, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Конституционный суд Молдавии 26 марта признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". При этом спикер парламента и глава партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что депутаты внесут коррективы в законодательство и не позволят "преступным группировкам" участвовать в выборах. "По сути, суд подтвердил то, о чем давно говорили все независимые эксперты: попытки правящей партии ПДС внести изменения в законодательство с целью исключить оппозицию из политического процесса являются неконституционными. Под видом борьбы с "неконституционными" движениями ПДС пыталась устранить любую конкуренцию, подрывая основы демократии", - написал Лунгу в Telegram-канале. По его словам, депутаты из партии "Шор" доказали всей стране, что "правда и закон на стороне тех, кто готов за них бороться". Также оппозиционер полагает, что этим решением Конституционный суд Молдавии доказал свою независимость и приверженность принципам справедливости. В прошлом году Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года. При этом КС в июне прошлого года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.

https://ria.ru/20240326/reshenie-1936051634.html

https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936027066.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь гросу, майя санду