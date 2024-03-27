https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

В Гагаузии объявили о переходе борьбы России и Молдавии в максимальную фазу

В Гагаузии объявили о переходе борьбы России и Молдавии в максимальную фазу - РИА Новости, 27.03.2024

В Гагаузии объявили о переходе борьбы России и Молдавии в максимальную фазу

Политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу, нынешние власти Кишинева действуют по методичкам западных элит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:24

2024-03-27T06:24

2024-03-27T06:24

молдавия

россия

кишинев

снг

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу, нынешние власти Кишинева действуют по методичкам западных элит, заявил РИА Новости независимый депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский. "Мы видим, что руководство страны ведет поддержку определенного ряда антироссийских санкций, которые сегодня продвигаются Западом - все эти вещи нам четко показывают, что активная политическая борьба перешла в свою максимальную фазу. Также ведется серьезная борьба власти с оппозиционными политиками, которые стремятся возобновить эти дружеские и братские отношения с Российской Федерации и в целом странами СНГ, ЕАЭС", - сказал Суходольский. Он подчеркнул, что Кишинев на данный момент занимается разрушением отношений с Россией. "Мы видим какое огромное количество политических, экономических действий проводится в антироссийской риторике. На данном этапе разрывается огромное количество договоров со странами СНГ", - указал депутат. По мнению Суходольского, власть Молдавии ведет себя так, потому что "действует по методичкам", написанными нынешними партнерами, которые "ведут общую борьбу против всего русского". "Я бы назвал это активной русофобией. Так получилось, что нынешняя власть выполняет все распоряжения и указы западных элит, направленных против наших исторических друзей", - добавил он. Депутат отметил, что в большинстве своем жители Молдавии "максимально против" таких действий. Выбранный путь на евроинтеграцию среди граждан особо не поддерживается, а официальный Кишинев ведет себя как утопающий человек, который ищет любую возможность для своего спасения, заключил Суходольский.

https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, кишинев, снг, евразийский экономический союз