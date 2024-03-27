Мишустин поручил проработать выделение средств для хайтек-стартапов
Мишустин поручил проработать выделение миллиарда рублей для хайтек-стартапов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин России в рамках госпрограммы развития высокотехнологичных стартапов "Взлет - от стартапа до IPO" проработают вопрос дополнительного выделения 1 миллиарда рублей в 2024 году. Соответствующее поручение министерствам дал глава правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития, сообщается на сайте кабмина.
"Одна из инициатив "Технологического рывка" – "Взлет – от стартапа до IPO" – нацелена на поддержку технологических компаний и помогает создавать условия для появления в стране новых технологических лидеров. Для достижения параметров этой инициативы Минэкономразвития и Минфин проработают вопрос о дополнительном выделении в 2024 году 1 миллиарда рублей на реализацию мероприятий по развитию действующих и поддержке новых проектов технологических компаний. Соответствующий доклад в правительство нужно представить до 5 апреля", - говорится на сайте.
Госпрограмма развития высокотехнологичных стартапов предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала. На меры поддержки в рамках проекта "Взлет - от стартапа до IPO" могут рассчитывать МСП-компании, задействованные в ряде приоритетных направлений: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.