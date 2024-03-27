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Мишустин поручил проработать выделение средств для хайтек-стартапов - РИА Новости, 27.03.2024
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10:56 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/mishustin-1936108335.html
Мишустин поручил проработать выделение средств для хайтек-стартапов
Мишустин поручил проработать выделение средств для хайтек-стартапов - РИА Новости, 27.03.2024
Мишустин поручил проработать выделение средств для хайтек-стартапов
Минэкономразвития и Минфин России в рамках госпрограммы развития высокотехнологичных стартапов "Взлет - от стартапа до IPO" проработают вопрос дополнительного... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:56
2024-03-27T10:56
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин России в рамках госпрограммы развития высокотехнологичных стартапов "Взлет - от стартапа до IPO" проработают вопрос дополнительного выделения 1 миллиарда рублей в 2024 году. Соответствующее поручение министерствам дал глава правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития, сообщается на сайте кабмина. "Одна из инициатив "Технологического рывка" – "Взлет – от стартапа до IPO" – нацелена на поддержку технологических компаний и помогает создавать условия для появления в стране новых технологических лидеров. Для достижения параметров этой инициативы Минэкономразвития и Минфин проработают вопрос о дополнительном выделении в 2024 году 1 миллиарда рублей на реализацию мероприятий по развитию действующих и поддержке новых проектов технологических компаний. Соответствующий доклад в правительство нужно представить до 5 апреля", - говорится на сайте. Госпрограмма развития высокотехнологичных стартапов предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала. На меры поддержки в рамках проекта "Взлет - от стартапа до IPO" могут рассчитывать МСП-компании, задействованные в ряде приоритетных направлений: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил проработать выделение средств для хайтек-стартапов

Мишустин поручил проработать выделение миллиарда рублей для хайтек-стартапов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минэкономразвития и Минфин России в рамках госпрограммы развития высокотехнологичных стартапов "Взлет - от стартапа до IPO" проработают вопрос дополнительного выделения 1 миллиарда рублей в 2024 году. Соответствующее поручение министерствам дал глава правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития, сообщается на сайте кабмина.
"Одна из инициатив "Технологического рывка" – "Взлет – от стартапа до IPO" – нацелена на поддержку технологических компаний и помогает создавать условия для появления в стране новых технологических лидеров. Для достижения параметров этой инициативы Минэкономразвития и Минфин проработают вопрос о дополнительном выделении в 2024 году 1 миллиарда рублей на реализацию мероприятий по развитию действующих и поддержке новых проектов технологических компаний. Соответствующий доклад в правительство нужно представить до 5 апреля", - говорится на сайте.
Госпрограмма развития высокотехнологичных стартапов предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала. На меры поддержки в рамках проекта "Взлет - от стартапа до IPO" могут рассчитывать МСП-компании, задействованные в ряде приоритетных направлений: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 19:23
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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