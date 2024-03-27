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Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу - РИА Новости, 27.03.2024
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13:07 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/metro-1936143067.html
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу - РИА Новости, 27.03.2024
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу
Москвичам рекомендуется для поездок по городу в среду использовать метро, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на внешней стороне ТТК в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:07
2024-03-27T13:07
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичам рекомендуется для поездок по городу в среду использовать метро, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Интенсивное движение сейчас: в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в вечерний разъезд возможны локальные затруднения на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД. "Рекомендуем в течение дня для поездок по городу использовать городской транспорт. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр и дежурят экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за пробок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичам рекомендуется для поездок по городу в среду использовать метро, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Интенсивное движение сейчас: в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в вечерний разъезд возможны локальные затруднения на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД.
"Рекомендуем в течение дня для поездок по городу использовать городской транспорт. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр и дежурят экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - дополняется в сообщении.
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ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
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