https://ria.ru/20240327/metro-1936143067.html

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу - РИА Новости, 27.03.2024

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу

Москвичам рекомендуется для поездок по городу в среду использовать метро, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на внешней стороне ТТК в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:07

2024-03-27T13:07

2024-03-27T13:07

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичам рекомендуется для поездок по городу в среду использовать метро, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Интенсивное движение сейчас: в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в вечерний разъезд возможны локальные затруднения на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД. "Рекомендуем в течение дня для поездок по городу использовать городской транспорт. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр и дежурят экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240315/arest-1933270747.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)