https://ria.ru/20240327/metro-1936143067.html
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу - РИА Новости, 27.03.2024
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу
Москвичам рекомендуется для поездок по городу в среду использовать метро, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на внешней стороне ТТК в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:07
2024-03-27T13:07
2024-03-27T13:07
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичам рекомендуется для поездок по городу в среду использовать метро, интенсивное движение наблюдается в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Рекомендуем для поездок по городу использовать метро. Интенсивное движение сейчас: в центральной части города, на внешней стороне ТТК в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе, на Ленинградском проспекте", - говорится в сообщении. Отмечается, что в вечерний разъезд возможны локальные затруднения на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД. "Рекомендуем в течение дня для поездок по городу использовать городской транспорт. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр и дежурят экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240315/arest-1933270747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу
Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за пробок