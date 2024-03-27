Рейтинг@Mail.ru
Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/makron-1936103047.html
Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ
Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ
Чиновники сочли слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину "не очень умными" с точки зрения оперативной безопасности, передает... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:25
2024-03-27T10:25
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929930114_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e9804da4baab872a38d976b876b9d3e9.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Чиновники сочли слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину "не очень умными" с точки зрения оперативной безопасности, передает агентство Блумберг. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. "Эти комментарии не были очень умными с точки зрения оперативной безопасности... особенно с учетом того, что несколько стран уже тайно имеют некоторый (военный) персонал на Украине", - приводит агентство слова неназванных чиновников. Как отмечает агентство, своими заявлениями Макрон "взял на себя ведущую роль в противостоянии" России, однако при этом, "не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240324/makron-1935522418.html
https://ria.ru/20240322/strakh-1934832065.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929930114_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_70e50b41dba40b4e7902905953350ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ

Блумберг: чиновники сочли слова Макрона об отправке военных на Украину глупыми

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Чиновники сочли слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину "не очень умными" с точки зрения оперативной безопасности, передает агентство Блумберг.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Макрон усиливает свою охрану, борясь с "угрозой" России, пишут СМИ
24 марта, 20:09
"Эти комментарии не были очень умными с точки зрения оперативной безопасности... особенно с учетом того, что несколько стран уже тайно имеют некоторый (военный) персонал на Украине", - приводит агентство слова неназванных чиновников.
Как отмечает агентство, своими заявлениями Макрон "взял на себя ведущую роль в противостоянии" России, однако при этом, "не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов".
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Приведет к катастрофе. Стало известно, кто держит Макрона в страхе
22 марта, 04:40
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала