https://ria.ru/20240327/makron-1936103047.html

Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ

Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2024

Чиновники раскритиковали слова Макрона об отправке ВС на Украину, пишут СМИ

Чиновники сочли слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину "не очень умными" с точки зрения оперативной безопасности, передает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:25

2024-03-27T10:25

2024-03-27T10:25

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Чиновники сочли слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину "не очень умными" с точки зрения оперативной безопасности, передает агентство Блумберг. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. "Эти комментарии не были очень умными с точки зрения оперативной безопасности... особенно с учетом того, что несколько стран уже тайно имеют некоторый (военный) персонал на Украине", - приводит агентство слова неназванных чиновников. Как отмечает агентство, своими заявлениями Макрон "взял на себя ведущую роль в противостоянии" России, однако при этом, "не все его союзники убеждены, что он лучший защитник их интересов". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240324/makron-1935522418.html

https://ria.ru/20240322/strakh-1934832065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, евросоюз, нато