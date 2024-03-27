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Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей - РИА Новости, 27.03.2024
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17:26 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/lyubovnitsa-1936216316.html
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей - РИА Новости, 27.03.2024
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей
Сотрудники полиции проверили екатеринбуржца, обманувшего любовницу на 2 миллиона рублей, чтобы якобы купить жилье жене, и порекомендовали потерпевшей обратиться РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:26
2024-03-27T17:26
происшествия
жилье
екатеринбург
ura.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проверили екатеринбуржца, обманувшего любовницу на 2 миллиона рублей, чтобы якобы купить жилье жене, и порекомендовали потерпевшей обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. "По заявлению гражданки сотрудниками отдела полиции №12 была проведена проверка в соответствии с требованиями законодательства. В связи с тем, что в данной ситуации усматриваются признаки гражданско-правового спора, заявительнице было рекомендовано решать его в судебном порядке", – сказали агентству в УМВД.Ранее агентство Ura.ru сообщало, что жительница Екатеринбурга встречалась с мужчиной, который со временем стал занимать у нее деньги "на развитие своего дела в строительном бизнесе". Женщина брала кредиты – в общей сумме она отдала возлюбленному два миллиона рублей, которые он обещался вернуть. Спустя пять лет свердловчанка узнала, что у партнера есть супруга, которой он недавно купил квартиру. Жилье, уверяет изданию потерпевшая, приобрели на ее деньги.
https://ria.ru/20240131/prigovor-1924488723.html
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происшествия, жилье, екатеринбург, ura.ru
Происшествия, Жилье, Екатеринбург, Ura.ru
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей

Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей ради жены

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проверили екатеринбуржца, обманувшего любовницу на 2 миллиона рублей, чтобы якобы купить жилье жене, и порекомендовали потерпевшей обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
«
"По заявлению гражданки сотрудниками отдела полиции №12 была проведена проверка в соответствии с требованиями законодательства. В связи с тем, что в данной ситуации усматриваются признаки гражданско-правового спора, заявительнице было рекомендовано решать его в судебном порядке", – сказали агентству в УМВД.
Ранее агентство Ura.ru сообщало, что жительница Екатеринбурга встречалась с мужчиной, который со временем стал занимать у нее деньги "на развитие своего дела в строительном бизнесе". Женщина брала кредиты – в общей сумме она отдала возлюбленному два миллиона рублей, которые он обещался вернуть. Спустя пять лет свердловчанка узнала, что у партнера есть супруга, которой он недавно купил квартиру. Жилье, уверяет изданию потерпевшая, приобрели на ее деньги.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Кемеровской области вынесли приговор супругам, лишившим пенсионерку жилья
31 января, 05:31
 
ПроисшествияЖильеЕкатеринбургUra.ru
 
 
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