https://ria.ru/20240327/lyubovnitsa-1936216316.html
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей - РИА Новости, 27.03.2024
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей
Сотрудники полиции проверили екатеринбуржца, обманувшего любовницу на 2 миллиона рублей, чтобы якобы купить жилье жене, и порекомендовали потерпевшей обратиться РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:26
2024-03-27T17:26
2024-03-27T17:26
происшествия
жилье
екатеринбург
ura.ru
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проверили екатеринбуржца, обманувшего любовницу на 2 миллиона рублей, чтобы якобы купить жилье жене, и порекомендовали потерпевшей обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. "По заявлению гражданки сотрудниками отдела полиции №12 была проведена проверка в соответствии с требованиями законодательства. В связи с тем, что в данной ситуации усматриваются признаки гражданско-правового спора, заявительнице было рекомендовано решать его в судебном порядке", – сказали агентству в УМВД.Ранее агентство Ura.ru сообщало, что жительница Екатеринбурга встречалась с мужчиной, который со временем стал занимать у нее деньги "на развитие своего дела в строительном бизнесе". Женщина брала кредиты – в общей сумме она отдала возлюбленному два миллиона рублей, которые он обещался вернуть. Спустя пять лет свердловчанка узнала, что у партнера есть супруга, которой он недавно купил квартиру. Жилье, уверяет изданию потерпевшая, приобрели на ее деньги.
https://ria.ru/20240131/prigovor-1924488723.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, екатеринбург, ura.ru
Происшествия, Жилье, Екатеринбург, Ura.ru
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей
Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей ради жены