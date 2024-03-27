https://ria.ru/20240327/lyubovnitsa-1936216316.html

Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей

Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей - РИА Новости, 27.03.2024

Полиция проверит мужчину, обманувшего любовницу на два миллиона рублей

Сотрудники полиции проверили екатеринбуржца, обманувшего любовницу на 2 миллиона рублей, чтобы якобы купить жилье жене, и порекомендовали потерпевшей обратиться РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:26

2024-03-27T17:26

2024-03-27T17:26

происшествия

жилье

екатеринбург

ura.ru

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции проверили екатеринбуржца, обманувшего любовницу на 2 миллиона рублей, чтобы якобы купить жилье жене, и порекомендовали потерпевшей обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. "По заявлению гражданки сотрудниками отдела полиции №12 была проведена проверка в соответствии с требованиями законодательства. В связи с тем, что в данной ситуации усматриваются признаки гражданско-правового спора, заявительнице было рекомендовано решать его в судебном порядке", – сказали агентству в УМВД.Ранее агентство Ura.ru сообщало, что жительница Екатеринбурга встречалась с мужчиной, который со временем стал занимать у нее деньги "на развитие своего дела в строительном бизнесе". Женщина брала кредиты – в общей сумме она отдала возлюбленному два миллиона рублей, которые он обещался вернуть. Спустя пять лет свердловчанка узнала, что у партнера есть супруга, которой он недавно купил квартиру. Жилье, уверяет изданию потерпевшая, приобрели на ее деньги.

https://ria.ru/20240131/prigovor-1924488723.html

екатеринбург

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происшествия, жилье, екатеринбург, ura.ru