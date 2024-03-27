https://ria.ru/20240327/lizing-1935997591.html

Двойной рост: спрос со стороны МСП ускоряет рынок лизинга

Двойной рост: спрос со стороны МСП ускоряет рынок лизинга - РИА Новости, 27.03.2024

Двойной рост: спрос со стороны МСП ускоряет рынок лизинга

Прошедший год стал крайне благоприятным для российского рынка лизинга, ознаменовавшись значительным ростом интереса к лизинговым схемам со стороны бизнеса. По... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:07

2024-03-27T14:07

2024-03-27T14:07

твой бизнес

ано "национальные приоритеты"

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

россия

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935986404_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_47f906a20f48de02f8e9c504fc9dfb68.jpg

Прошедший год стал крайне благоприятным для российского рынка лизинга, ознаменовавшись значительным ростом интереса к лизинговым схемам со стороны бизнеса. По данным агентства "Эксперт РА", этот рынок по итогам 2023 года вырос почти в два раза, причем на фоне восстановления экономической активности объем нового лизингового бизнеса увеличился на рекордные 80% и составил почти 3,6 триллиона рублей.Как отмечают эксперты АНО "Национальные приоритеты", немалый вклад в подъем рынка внес малый и средний бизнес, который продемонстрировал быстро растущий спрос на лизинг оборудования. Это произошло в том числе благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".Факторы ростаТемпы роста отечественного рынка лизинга в 2023 году аналитики уже назвали беспрецедентными. Об этом свидетельствуют и финансовые результаты компаний сегмента. По оценкам экспертов, такой взрывной рост во многом был обусловлен низкой базой 2022 года, когда санкции ненадолго выбили почву из-под ног части российских компаний. Однако в минувшем году ситуация коренным образом изменилась: число новых договоров лизинга впечатляет, как и общий финансовый объем, достигший 8,4 триллиона рублей."По количеству сделок лизинга оборудования 2023 год стал для нас одним из самых быстрорастущих. Такой рост оказался возможен благодаря увеличению спроса со стороны малого бизнеса, который начал выбирать услугу лизинга вместо кредита", - комментирует генеральный директор лизинговой компании "АРЕНЗА-ПРО" Олег Сеньков.При этом лизинговые компании отмечают рост "среднего чека" лизинговых сделок, который достиг 12,4 миллиона рублей, что свидетельствует о росте доверия к лизинговым механизмам со стороны бизнес-сообщества. Такая динамика, хотя отчасти и обусловленная инфляционными процессами, во многом является результатом общего восстановления деловой активности, а также оптимизации условий лизинговых программ, что делает их более привлекательными для клиентов.По мере адаптации бизнеса к новым экономическим условиям российские компании научились находить наиболее выгодные предложения и схемы финансирования проектов, в том числе - лизинг.Еще одним фактором роста стал отложенный спрос. При этом появление новых бизнес-направлений стимулировало потребность в обновлении и расширении материально-технической базы предприятий, говорят эксперты.Свою роль сыграли и меры поддержки со стороны государства, разработанные благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". При поддержке нацпроекта российское оборудование можно взять в лизинг под 6% годовых, иностранное – под 8% при сумме сделки от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. Такие ставки лизинга сохранялись в течение всего года, несмотря на значительное повышение ключевой ставки ЦБ.Лидеры лизингаПо данным ряда исследований, самый высокий спрос на лизинговые услуги наблюдался в строительно-отделочной сфере, а также в сегменте медицинского оборудования.Так, строительные компании, стремясь к повышению эффективности и скорости выполнения работ, все чаще берут в лизинг строительную технику и оборудование. В то же время, в сфере здравоохранения, где усовершенствования в технологиях могут существенно повысить качество услуг, медицинские учреждения массово освоили лизинговые сделки по приобретению современного высокотехнологичного оборудования."Эти тенденции говорят о том, что новые сегменты рынка успешно интегрируют лизинг в свои инвестиционные стратегии, что, в свою очередь, способствует быстрому росту всей отрасли", - поясняют эксперты.Что касается малого и среднего бизнеса, то здесь по количеству лизинговых сделок лидируют предприятия общепита, торговли, полиграфии и транспорта. Например, отрасли питания и торговли стали использовать лизинг для развития собственных производственных мощностей и оптимизации логистики. В секторе полиграфии и транспортных услуг необходимость постоянного обновления техники и увеличения конкурентоспособности также способствует росту спроса на лизинг.Преимущества лизингаВ целом аналитики отмечают растущую популярность лизинга как в сегменте крупных компаний, так и среди представителей малого и среднего бизнеса. Именно в этом сегменте обозначился тренд на расширение вариантов использования лизинговых схем. Предприниматели ощутили преимущества возможности обновления технологических линий, автопарка, оборудования без необходимости одномоментных значительных капиталовложений. Учитывая дорогие кредиты, именно лизинг для многих становится оптимальным решением, не только помогая освободить ресурсы на развитие бизнеса, но и давая ряд других преимуществ: расширенный выбор поставщиков, отсутствие залога, гибкий график платежей, а также экономию на налогах, подчеркивают эксперты.В свою очередь, предлагаемые сегодня на рынке лизинговые продукты предусматривают минимальный авансовый платеж (вплоть до 0% от стоимости оборудования), возможность подачи заявки онлайн, ее быстрое рассмотрение, а также различные скидки. Лизинговые компании постоянно совершенствуют свои схемы и продукты, оказывая клиентам дополнительные услуги: подбор оборудования, его оценку, страхование, доставку и многое другое."Подход к услуге изменился, мы смогли донести до сегмента МСП, что лизинг - это не только промышленные станки и спецтехника, а практически любое оборудование. Кофемашины, оргтехника, швейное, медицинское, складское и другие виды оборудования: все это теперь доступно для российских предпринимателей", - отмечает Олег Сеньков.Оборотный капитал и рискиТаким образом, все больше предпринимателей сегодня видят в лизинге удобный инструмент сохранения капитала для текущих операций и расширения бизнеса.Например, стартапам с ограниченными ресурсами лизинг дает возможность гибко управлять оборотным капиталом и минимизировать риски, не прибегая к кредитованию. Он позволяет начинающим игрокам с небольшим стартовым капиталом получать современное оборудование, что, в свою очередь, положительно сказывается на их конкурентоспособности и способности быстро масштабировать операции, говорят эксперты."Данные о росте лизинга оборудования в России в 2023 году свидетельствуют о том, что предприятия МСП активно вступают в новую экономическую реальность, в которой гибкость и способность к быстрой адаптации становятся важнейшими конкурентными преимуществами. Учитывая текущую динамику, тренды и возможности национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", можно предположить, что интерес к лизинговым схемам продолжит расти, открывая новые горизонты для развития российского бизнеса", - заключают специалисты.

https://ria.ru/20240306/biznes-1931343570.html

https://ria.ru/20240227/minpromtorg-1929699484.html

https://ria.ru/20231227/lizing-1918412345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ано "национальные приоритеты", эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), россия, нацпроекты