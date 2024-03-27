https://ria.ru/20240327/likvidatsiya-1936161179.html

Серьезно ударили по ВСУ. СМИ раскрыли, кого Россия ликвидировала в зоне СВО

Серьезно ударили по ВСУ. СМИ раскрыли, кого Россия ликвидировала в зоне СВО - РИА Новости, 27.03.2024

Серьезно ударили по ВСУ. СМИ раскрыли, кого Россия ликвидировала в зоне СВО

В результате ударов российских сил по центрам принятий решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ, пишет аналитик Центра геостратегических... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:18

2024-03-27T14:18

2024-03-27T14:18

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В результате ударов российских сил по центрам принятий решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Считается, что в этой атаке Россия использовала гиперзвуковые ракеты. Кроме того, вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар киевским силам", — говорится в материале.Обозреватель также добавил, что такие операции указывают на переход конфликта в новый этап, а сами удары по важным объектам будут продолжаться.Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html

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в мире, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, брикс, политика