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ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ - РИА Новости, 27.03.2024
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18:01 27.03.2024 (обновлено: 18:24 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/lekarstva-1936225770.html
ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ
ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ - РИА Новости, 27.03.2024
ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ
Федеральное медико-биологическое агентство России имеет регистр лиц, инфицированных ВИЧ, которые прикреплены к учреждениям ФМБА, и постоянно проводит мониторинг РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:01
2024-03-27T18:24
общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России имеет регистр лиц, инфицированных ВИЧ, которые прикреплены к учреждениям ФМБА, и постоянно проводит мониторинг поступления лекарств в своих медучреждениях, при снижении запасов ведомство направляет письмо о необходимости закупок в Минздрав России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в общественном движении "Пациентский контроль" заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России. "Агентство имеет федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и прикрепленных к учреждениям ФМБА России, и в постоянном режиме проводит мониторинг поступления в медицинские организации ФМБА лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ. При снижении запасов агентство направляет в Минздрав России письмо о необходимости осуществления закупок и поставок лекарственных препаратов в соответствии с утвержденными заявками", - говорится в сообщении. Препараты для антиретровирусной терапии при заболевании, вызываемом ВИЧ, закупаются и поставляются по субъектам и учреждениям здравоохранения министерством здравоохранения России, в том числе в подведомственные учреждения ФМБА России, в соответствии с утвержденными заявками, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html
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общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ

ФМБА при снижении запасов лекарств от ВИЧ направляет заявку в Минздрав

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России имеет регистр лиц, инфицированных ВИЧ, которые прикреплены к учреждениям ФМБА, и постоянно проводит мониторинг поступления лекарств в своих медучреждениях, при снижении запасов ведомство направляет письмо о необходимости закупок в Минздрав России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в общественном движении "Пациентский контроль" заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России.
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"Агентство имеет федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и прикрепленных к учреждениям ФМБА России, и в постоянном режиме проводит мониторинг поступления в медицинские организации ФМБА лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ. При снижении запасов агентство направляет в Минздрав России письмо о необходимости осуществления закупок и поставок лекарственных препаратов в соответствии с утвержденными заявками", - говорится в сообщении.
Препараты для антиретровирусной терапии при заболевании, вызываемом ВИЧ, закупаются и поставляются по субъектам и учреждениям здравоохранения министерством здравоохранения России, в том числе в подведомственные учреждения ФМБА России, в соответствии с утвержденными заявками, пояснили в ведомстве.
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ОбществоРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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