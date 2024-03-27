https://ria.ru/20240327/lekarstva-1936225770.html

ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ

ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ - РИА Новости, 27.03.2024

ФМБА прокомментировало ситуацию с лекарствами от ВИЧ

Федеральное медико-биологическое агентство России имеет регистр лиц, инфицированных ВИЧ, которые прикреплены к учреждениям ФМБА, и постоянно проводит мониторинг РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:01

2024-03-27T18:01

2024-03-27T18:24

общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России имеет регистр лиц, инфицированных ВИЧ, которые прикреплены к учреждениям ФМБА, и постоянно проводит мониторинг поступления лекарств в своих медучреждениях, при снижении запасов ведомство направляет письмо о необходимости закупок в Минздрав России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в общественном движении "Пациентский контроль" заявили о проблемах с обеспечением терапией пациентов с ВИЧ в учреждениях ФМБА России. "Агентство имеет федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и прикрепленных к учреждениям ФМБА России, и в постоянном режиме проводит мониторинг поступления в медицинские организации ФМБА лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ. При снижении запасов агентство направляет в Минздрав России письмо о необходимости осуществления закупок и поставок лекарственных препаратов в соответствии с утвержденными заявками", - говорится в сообщении. Препараты для антиретровирусной терапии при заболевании, вызываемом ВИЧ, закупаются и поставляются по субъектам и учреждениям здравоохранения министерством здравоохранения России, в том числе в подведомственные учреждения ФМБА России, в соответствии с утвержденными заявками, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html

https://ria.ru/20231201/vich-1912990503.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)