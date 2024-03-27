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Умер нобелевский лауреат Даниэль Канеман
Умер нобелевский лауреат Даниэль Канеман - РИА Новости, 27.03.2024
Умер нобелевский лауреат Даниэль Канеман
Американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни, сообщила газета Washington Post в среду. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:24
2024-03-27T21:24
2024-03-27T21:24
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни, сообщила газета Washington Post в среду. Подробности о месте и обстоятельствах смерти ученого не приводятся, но сам факт подтвердила изданию его падчерица, дочь второй жены учёного, американо-бритаснкого психолога Энн Трисман, Дебора Трисман. Канеман был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2002 году. Будучи психологом, он развенчивал идею о том, что человек руководствуется в своем поведении и принятии решений экономическими или другими рациональными мотивами. Напротив, считал ученый, люди "слишком сильно подвержены влиянию недавних событий" и "в одних условиях принимают решения слишком быстро, в других - меняются слишком медленно". "Он открыл, что люди часто выбирают "кратчайший путь", который зачастую ведёт их к ошибочным решениям, противоречащим их же интересам", - пишет газета в некрологе учёному, ставшему одним из основоположников так называемой поведенческой экономики, науки о том, что прежде всего различные психологические аспекты влияют на принятие человеком решений, формирование его памяти и поведенческих моделей. Канеман родился в Тель-Авиве 5 марта 1934 года, его детство прошло во Франции. Пережив немецкую оккупацию, по окончании Второй мировой войны он вернулся в Израиль, где в 1954 году окончил Еврейский университет по специальностям психология и математика. Продолжив образование в Калифорнии, Канеман затем снова вернулся в Израиль, где на протяжении многих лет сотрудничал с пионером когнитивной науки израильским психологом Амосом Тверски. В соавторстве они создали множество научных работ, в том числе и исследование, за которое в конечном итоге Канеман получил нобелевскую награду (Тверски скончался в 1996 году, не дождавшись её). В различные периоды жизни Канеман преподавал в престижных университетах США и Канады. В 2013 году президент США Барак Обама наградил ученого Президентской наградой Свободы - высшей гражданской наградой в США.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, израиль, тель-авив, барак обама
США, Израиль, Тель-Авив, Барак Обама
Умер нобелевский лауреат Даниэль Канеман
Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости.
Американо-израильский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни, сообщила газета Washington Post
в среду.
Подробности о месте и обстоятельствах смерти ученого не приводятся, но сам факт подтвердила изданию его падчерица, дочь второй жены учёного, американо-бритаснкого психолога Энн Трисман, Дебора Трисман.
Канеман был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2002 году. Будучи психологом, он развенчивал идею о том, что человек руководствуется в своем поведении и принятии решений экономическими или другими рациональными мотивами. Напротив, считал ученый, люди "слишком сильно подвержены влиянию недавних событий" и "в одних условиях принимают решения слишком быстро, в других - меняются слишком медленно". "Он открыл, что люди часто выбирают "кратчайший путь", который зачастую ведёт их к ошибочным решениям, противоречащим их же интересам", - пишет газета в некрологе учёному, ставшему одним из основоположников так называемой поведенческой экономики, науки о том, что прежде всего различные психологические аспекты влияют на принятие человеком решений, формирование его памяти и поведенческих моделей.
Канеман родился в Тель-Авиве 5 марта 1934 года, его детство прошло во Франции. Пережив немецкую оккупацию, по окончании Второй мировой войны он вернулся в Израиль, где в 1954 году окончил Еврейский университет по специальностям психология и математика. Продолжив образование в Калифорнии, Канеман затем снова вернулся в Израиль, где на протяжении многих лет сотрудничал с пионером когнитивной науки израильским психологом Амосом Тверски. В соавторстве они создали множество научных работ, в том числе и исследование, за которое в конечном итоге Канеман получил нобелевскую награду (Тверски скончался в 1996 году, не дождавшись её).
В различные периоды жизни Канеман преподавал в престижных университетах США и Канады. В 2013 году президент США Барак Обама наградил ученого Президентской наградой Свободы - высшей гражданской наградой в США.