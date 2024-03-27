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Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых - РИА Новости, 27.03.2024
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18:32 27.03.2024
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Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых
Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых - РИА Новости, 27.03.2024
Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых
Военнослужащим из Тюменской области в зону специальной военной операции доставили квадроцикл, приобретенный на деньги депутатов от "Единой России", сообщил... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:32
2024-03-27T18:32
надежные люди
тюменская область
офицеры россии
единая россия
сво
гуманитарная помощь
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ТЮМЕНЬ, 27 мар — РИА Новости. Военнослужащим из Тюменской области в зону специальной военной операции доставили квадроцикл, приобретенный на деньги депутатов от "Единой России", сообщил секретарь регионального отделения ЕР Андрей Артюхов в своем Telegram-канале. "Тюменские участники СВО получили квадроцикл, приобретенный на средства, собранные членами фракции "Единой России" Тюменской облдумы. Отделение выполняет задачи по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения, с помощью новой техники бойцы смогут делать это более оперативно", - сообщил в посте Артюхов. В следующей партии помощи военнослужащим депутаты планируют отправить квадрокоптеры, оборудование к месту назначения доставит общественная организация "Офицеры России".
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тюменская область, офицеры россии, единая россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Тюменская область, Офицеры России, Единая Россия, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 27 мар — РИА Новости. Военнослужащим из Тюменской области в зону специальной военной операции доставили квадроцикл, приобретенный на деньги депутатов от "Единой России", сообщил секретарь регионального отделения ЕР Андрей Артюхов в своем Telegram-канале.
© Фото : Андрей Артюхов/TelegramВоеннослужащим из Тюменской области в зону СВО доставили квадроцикл
Военнослужащим из Тюменской области в зону СВО доставили квадроцикл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Андрей Артюхов/Telegram
Военнослужащим из Тюменской области в зону СВО доставили квадроцикл
"Тюменские участники СВО получили квадроцикл, приобретенный на средства, собранные членами фракции "Единой России" Тюменской облдумы. Отделение выполняет задачи по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения, с помощью новой техники бойцы смогут делать это более оперативно", - сообщил в посте Артюхов.
В следующей партии помощи военнослужащим депутаты планируют отправить квадрокоптеры, оборудование к месту назначения доставит общественная организация "Офицеры России".
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Надежные людиТюменская областьОфицеры РоссииЕдиная РоссияСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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