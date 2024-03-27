https://ria.ru/20240327/kvadrotsikl-1936234006.html

Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых

Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых - РИА Новости, 27.03.2024

Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых

Военнослужащим из Тюменской области в зону специальной военной операции доставили квадроцикл, приобретенный на деньги депутатов от "Единой России", сообщил... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:32

2024-03-27T18:32

2024-03-27T18:32

надежные люди

тюменская область

офицеры россии

единая россия

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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ТЮМЕНЬ, 27 мар — РИА Новости. Военнослужащим из Тюменской области в зону специальной военной операции доставили квадроцикл, приобретенный на деньги депутатов от "Единой России", сообщил секретарь регионального отделения ЕР Андрей Артюхов в своем Telegram-канале. "Тюменские участники СВО получили квадроцикл, приобретенный на средства, собранные членами фракции "Единой России" Тюменской облдумы. Отделение выполняет задачи по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения, с помощью новой техники бойцы смогут делать это более оперативно", - сообщил в посте Артюхов. В следующей партии помощи военнослужащим депутаты планируют отправить квадрокоптеры, оборудование к месту назначения доставит общественная организация "Офицеры России".

https://ria.ru/20240327/patriot-1936098783.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, офицеры россии, единая россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность