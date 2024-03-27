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Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых
Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых - РИА Новости, 27.03.2024
Тюменским бойцам доставили квадроцикл для спасения раненых
Военнослужащим из Тюменской области в зону специальной военной операции доставили квадроцикл, приобретенный на деньги депутатов от "Единой России", сообщил... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:32
2024-03-27T18:32
2024-03-27T18:32
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ТЮМЕНЬ, 27 мар — РИА Новости. Военнослужащим из Тюменской области в зону специальной военной операции доставили квадроцикл, приобретенный на деньги депутатов от "Единой России", сообщил секретарь регионального отделения ЕР Андрей Артюхов в своем Telegram-канале. "Тюменские участники СВО получили квадроцикл, приобретенный на средства, собранные членами фракции "Единой России" Тюменской облдумы. Отделение выполняет задачи по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения, с помощью новой техники бойцы смогут делать это более оперативно", - сообщил в посте Артюхов. В следующей партии помощи военнослужащим депутаты планируют отправить квадрокоптеры, оборудование к месту назначения доставит общественная организация "Офицеры России".
https://ria.ru/20240327/patriot-1936098783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, офицеры россии, единая россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Тюменская область, Офицеры России, Единая Россия, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность