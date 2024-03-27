https://ria.ru/20240327/kultura-1936256966.html
Путин назвал культуру почвой, на которой Россия твердо стоит
Путин назвал культуру почвой, на которой Россия твердо стоит - РИА Новости, 27.03.2024
Путин назвал культуру почвой, на которой Россия твердо стоит
Культура - не оружие и не инструмент, а почва, на которой твердо стоит и развивается Россия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:32
2024-03-27T20:32
2024-03-27T21:14
россия
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Культура - не оружие и не инструмент, а почва, на которой твердо стоит и развивается Россия, заявил президент России Владимир Путин. "Вся наша культура - это не инструмент, не оружие, это почва на которой твердо стоит Россия, развивается и благодаря таким людям, как вы, укрепляется", - сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области. Президент выразил уверенность, что благодаря совместной работе культура России будет процветать. "Вся наша страна на почве нашей культуры твёрдо стоит на ногах и уверенно себя чувствует, уверено смотрит в будущее благодаря в значительной степени вашей работе", - добавил он.
https://ria.ru/20240327/putin-1936251516.html
https://ria.ru/20240327/patriotizm-1936246323.html
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россия, владимир путин