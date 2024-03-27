https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры - РИА Новости, 27.03.2024
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры
Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают на Западе с русской, заявил Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:16
2024-03-27T20:16
2024-03-27T20:41
культура
россия
владимир путин
культура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936249035_0:0:2075:1167_1920x0_80_0_0_1ae131d0c2e3e7dda288503638476928.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают на Западе с русской, заявил Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской области."Что касается культуры этих (недружественных. — Прим. ред.) стран, мы никогда ничего так, как руководители тех государств пытаются сделать с русской культурой, никогда не пытались их отменять", — подчеркнул он.При этом президент отметил, что у России нет недружественных стран — есть недоброжелательные элиты в них. Он добавил, что в европейской культуре существует много хорошего, однако сегодня в жизни этих государств присутствует и большое количество проблем. По словам главы государства, у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в странах Запада и постиндустриальном обществе, и соответствующим образом вовремя реагировать на это.Путин также подчеркнул, что российская культура, включающая в себя достижения 190 народов и этносов, является частью мировой и поэтому ее нельзя исключать из общего контекста. Он добавил, что говорить о ее отмене могут только неумные люди. По словам президента, сейчас чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства России.Кроме того, глава государства заявил, что именно на местах рождается истинный, глубокий, не "квасной" патриотизм. Говоря о взаимодействии региональных работников культуры с людьми, он отметил, что в таком случае "это прямое общение, непосредственное, и это очень важно"."Потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр или куда-то даже в Новосибирск в Сибири не каждый может, а прийти в библиотеку или музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории, своего народа, своего края, своей малой родины — вот здесь все и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там "квасной", а такой глубокий патриотизм", — сказал президент.Глава государства также затронул тему программы "Земский работник культуры", о запуске которой с 2025 года он сообщил во время послания Федеральному собранию. Согласно проекту, специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше. Путин отметил, что благодаря этой программе в культурную отрасль планируется привлечь около десяти тысяч человек. При этом необходимо удержать тех, кто уже работает в этой сфере, добавил он.Выступая на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума в прошлом году, Путин заявил, что российскую культуру на Западе активно пытаются отменять. Тем не менее сделать этого не удается, отметил он. По словам президента, за рубежом пытаются запретить культуру, в основе которой — подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность. Он добавил, что такая политика — "антикультурная, неоколониальная и расистская".
https://ria.ru/20230421/italiya-1866817495.html
https://ria.ru/20240314/tsiskaridze-1932844628.html
https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936249035_119:0:1964:1384_1920x0_80_0_0_20041384bd0de7c0c113fbdb3dceb2f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, культура, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Культура, Общество
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры
Владимир Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают на Западе с русской, заявил Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской области.
«
"Что касается культуры этих (недружественных. — Прим. ред.) стран, мы никогда ничего так, как руководители тех государств пытаются сделать с русской культурой, никогда не пытались их отменять", — подчеркнул он.
При этом президент отметил, что у России нет недружественных стран — есть недоброжелательные элиты в них. Он добавил, что в европейской культуре существует много хорошего, однако сегодня в жизни этих государств присутствует и большое количество проблем. По словам главы государства, у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в странах Запада и постиндустриальном обществе, и соответствующим образом вовремя реагировать на это.
Путин также подчеркнул, что российская культура, включающая в себя достижения 190 народов и этносов, является частью мировой и поэтому ее нельзя исключать из общего контекста. Он добавил, что говорить о ее отмене могут только неумные люди. По словам президента, сейчас чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства России.
Кроме того, глава государства заявил, что именно на местах рождается истинный, глубокий, не "квасной" патриотизм. Говоря о взаимодействии региональных работников культуры с людьми, он отметил, что в таком случае "это прямое общение, непосредственное, и это очень важно".
«
"Потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр или куда-то даже в Новосибирск в Сибири не каждый может, а прийти в библиотеку или музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории, своего народа, своего края, своей малой родины — вот здесь все и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там "квасной", а такой глубокий патриотизм", — сказал президент.
Глава государства также затронул тему программы "Земский работник культуры", о запуске которой с 2025 года он сообщил во время послания Федеральному собранию. Согласно проекту, специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше. Путин отметил, что благодаря этой программе в культурную отрасль планируется привлечь около десяти тысяч человек. При этом необходимо удержать тех, кто уже работает в этой сфере, добавил он.
Выступая на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума в прошлом году, Путин заявил, что российскую культуру на Западе активно пытаются отменять. Тем не менее сделать этого не удается, отметил он. По словам президента, за рубежом пытаются запретить культуру, в основе которой — подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность. Он добавил, что такая политика — "антикультурная, неоколониальная и расистская".