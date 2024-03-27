Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:16 27.03.2024 (обновлено: 20:41 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры - РИА Новости, 27.03.2024
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры
Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают на Западе с русской, заявил Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T20:16
2024-03-27T20:41
культура
россия
владимир путин
культура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936249035_0:0:2075:1167_1920x0_80_0_0_1ae131d0c2e3e7dda288503638476928.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают на Западе с русской, заявил Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской области."Что касается культуры этих (недружественных. — Прим. ред.) стран, мы никогда ничего так, как руководители тех государств пытаются сделать с русской культурой, никогда не пытались их отменять", — подчеркнул он.При этом президент отметил, что у России нет недружественных стран — есть недоброжелательные элиты в них. Он добавил, что в европейской культуре существует много хорошего, однако сегодня в жизни этих государств присутствует и большое количество проблем. По словам главы государства, у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в странах Запада и постиндустриальном обществе, и соответствующим образом вовремя реагировать на это.Путин также подчеркнул, что российская культура, включающая в себя достижения 190 народов и этносов, является частью мировой и поэтому ее нельзя исключать из общего контекста. Он добавил, что говорить о ее отмене могут только неумные люди. По словам президента, сейчас чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства России.Кроме того, глава государства заявил, что именно на местах рождается истинный, глубокий, не "квасной" патриотизм. Говоря о взаимодействии региональных работников культуры с людьми, он отметил, что в таком случае "это прямое общение, непосредственное, и это очень важно".&quot;Потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр или куда-то даже в Новосибирск в Сибири не каждый может, а прийти в библиотеку или музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории, своего народа, своего края, своей малой родины — вот здесь все и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там &quot;квасной&quot;, а такой глубокий патриотизм&quot;, — сказал президент.Глава государства также затронул тему программы "Земский работник культуры", о запуске которой с 2025 года он сообщил во время послания Федеральному собранию. Согласно проекту, специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше. Путин отметил, что благодаря этой программе в культурную отрасль планируется привлечь около десяти тысяч человек. При этом необходимо удержать тех, кто уже работает в этой сфере, добавил он.Выступая на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума в прошлом году, Путин заявил, что российскую культуру на Западе активно пытаются отменять. Тем не менее сделать этого не удается, отметил он. По словам президента, за рубежом пытаются запретить культуру, в основе которой — подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность. Он добавил, что такая политика — "антикультурная, неоколониальная и расистская".
https://ria.ru/20230421/italiya-1866817495.html
https://ria.ru/20240314/tsiskaridze-1932844628.html
https://ria.ru/20240303/otmena-1930881793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936249035_119:0:1964:1384_1920x0_80_0_0_20041384bd0de7c0c113fbdb3dceb2f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, культура, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Культура, Общество
Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры

Владимир Путин рассказал об истинном патриотизме и сохранении культуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают на Западе с русской, заявил Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Тверской области.
«
"Что касается культуры этих (недружественных. — Прим. ред.) стран, мы никогда ничего так, как руководители тех государств пытаются сделать с русской культурой, никогда не пытались их отменять", — подчеркнул он.
Президент Италии Серджо Маттарелла - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства
21 апреля 2023, 10:07
При этом президент отметил, что у России нет недружественных стран — есть недоброжелательные элиты в них. Он добавил, что в европейской культуре существует много хорошего, однако сегодня в жизни этих государств присутствует и большое количество проблем. По словам главы государства, у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в странах Запада и постиндустриальном обществе, и соответствующим образом вовремя реагировать на это.
Путин также подчеркнул, что российская культура, включающая в себя достижения 190 народов и этносов, является частью мировой и поэтому ее нельзя исключать из общего контекста. Он добавил, что говорить о ее отмене могут только неумные люди. По словам президента, сейчас чрезвычайно важно сохранять единство культурного пространства России.
Кроме того, глава государства заявил, что именно на местах рождается истинный, глубокий, не "квасной" патриотизм. Говоря о взаимодействии региональных работников культуры с людьми, он отметил, что в таком случае "это прямое общение, непосредственное, и это очень важно".
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Цискаридзе призвал не обращать внимания на отмену русской культуры
14 марта, 03:46
«

"Потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр или куда-то даже в Новосибирск в Сибири не каждый может, а прийти в библиотеку или музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории, своего народа, своего края, своей малой родины — вот здесь все и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там "квасной", а такой глубокий патриотизм", — сказал президент.

Глава государства также затронул тему программы "Земский работник культуры", о запуске которой с 2025 года он сообщил во время послания Федеральному собранию. Согласно проекту, специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше. Путин отметил, что благодаря этой программе в культурную отрасль планируется привлечь около десяти тысяч человек. При этом необходимо удержать тех, кто уже работает в этой сфере, добавил он.
Выступая на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума в прошлом году, Путин заявил, что российскую культуру на Западе активно пытаются отменять. Тем не менее сделать этого не удается, отметил он. По словам президента, за рубежом пытаются запретить культуру, в основе которой — подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность. Он добавил, что такая политика — "антикультурная, неоколониальная и расистская".
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Отмена русской культуры не является проблемой России, заявил Богомолов
3 марта, 20:20
 
КультураРоссияВладимир ПутинКультураОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала