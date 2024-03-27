https://ria.ru/20240327/krokus-1936218484.html

СК проверит обеспечение антитеррористической безопасности в "Крокусе"

СК проверит обеспечение антитеррористической безопасности в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

СК проверит обеспечение антитеррористической безопасности в "Крокусе"

В рамках уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании, сообщается в РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:35

2024-03-27T17:35

2024-03-27T17:45

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В рамках уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия. С применением новейших криминалистических средств проводится исследование обширной площади, подвергшейся термическому воздействию и разрушению, изымаются вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф)