https://ria.ru/20240327/krokus-1936217559.html

СК получил 143 заявления о пропавших без вести при теракте в "Крокусе"

СК получил 143 заявления о пропавших без вести при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

СК получил 143 заявления о пропавших без вести при теракте в "Крокусе"

В СК направили 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта в "Крокусе", передает Telegram-канал ведомства. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:32

2024-03-27T17:32

2024-03-27T19:59

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В СК направили 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта в "Крокусе", передает Telegram-канал ведомства."В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта", — говорится в публикации.По последней информации, теракт привел к гибели 140 человек.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Террористы устроили поджоги в нескольких местах, которые привели к обрушению крыши и полному выгоранию зала.Исполнителей задержали в Брянской области уже на следующее утро. Злоумышленниками оказались граждане Таджикистана. Они ехали на машине в сторону украинской границы. Суд отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл