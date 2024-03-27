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Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:08 27.03.2024 (обновлено: 16:49 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/krokus-1936197617.html
Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались
Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались - РИА Новости, 27.03.2024
Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались
В Федеральную палату адвокатов (ФПА) России не поступало обращений об угрозах от защитников, назначенных обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле", сообщили... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:08
2024-03-27T16:49
теракт в "крокус сити холле"
россия
владимир путин
брянская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Федеральную палату адвокатов (ФПА) России не поступало обращений об угрозах от защитников, назначенных обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в ФПА."Не обращались", - сказали в палате, отвечая на вопрос о том, обращались ли адвокаты, которые были назначены обвиняемым в теракте в "Крокусе" и которым, по данным СМИ, якобы начали поступать угрозы.Президент ФПА РФ Светлана Володина, комментируя появившиеся в СМИ публикации об угрозах в отношении защитников террористов, указала, что подобные угрозы звучат от горя, отчаяния и непонимания роли адвоката в процессе."Защитник должен быть в каждом уголовном деле, в каком бы тяжком преступлении ни обвинялся человек. Смысл в том, чтобы соблюдался закон. Суды должны проходить в состязании сторон – обвинения и защиты. Именно тогда появляется уверенность в доказанности обвинения", - сказала она.Володина подчеркнула, что с каждым человеком, привлеченным к уголовной ответственности, должен быть профессиональный юрист, который исключительно в рамках закона будет представлять его позицию в суде."Поэтому необходимо понимать, что наши коллеги, участвующие в этом процессе, выполняют возложенную на них конституцией и уголовно-процессуальным законом обязанность оказывать квалифицированную юридическую помощь", - заключила она.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Впоследствии были арестованы еще четверо фигурантов, которых следствие считает пособниками террористов.
https://ria.ru/20240325/advokaty-1935663315.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935237589.html
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россия, владимир путин, брянская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Владимир Путин, Брянская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались

ФПА: сообщений об угрозах адвокатам обвиняемых в теракте в "Крокусе" не было

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокСотрудники правоохранительных органов и журналисты в Басманном суде
Сотрудники правоохранительных органов и журналисты в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Сотрудники правоохранительных органов и журналисты в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Федеральную палату адвокатов (ФПА) России не поступало обращений об угрозах от защитников, назначенных обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в ФПА.
"Не обращались", - сказали в палате, отвечая на вопрос о том, обращались ли адвокаты, которые были назначены обвиняемым в теракте в "Крокусе" и которым, по данным СМИ, якобы начали поступать угрозы.
Сотрудники правоохранительных органов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Обвиняемых в теракте в "Крокусе" защищали адвокаты по назначению
25 марта, 14:41
Президент ФПА РФ Светлана Володина, комментируя появившиеся в СМИ публикации об угрозах в отношении защитников террористов, указала, что подобные угрозы звучат от горя, отчаяния и непонимания роли адвоката в процессе.
«
"Защитник должен быть в каждом уголовном деле, в каком бы тяжком преступлении ни обвинялся человек. Смысл в том, чтобы соблюдался закон. Суды должны проходить в состязании сторон – обвинения и защиты. Именно тогда появляется уверенность в доказанности обвинения", - сказала она.
Володина подчеркнула, что с каждым человеком, привлеченным к уголовной ответственности, должен быть профессиональный юрист, который исключительно в рамках закона будет представлять его позицию в суде.
«
"Поэтому необходимо понимать, что наши коллеги, участвующие в этом процессе, выполняют возложенную на них конституцией и уголовно-процессуальным законом обязанность оказывать квалифицированную юридическую помощь", - заключила она.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.
Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Впоследствии были арестованы еще четверо фигурантов, которых следствие считает пособниками террористов.
Концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим при теракте в "Крокусе"
23 марта, 11:56
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияВладимир ПутинБрянская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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