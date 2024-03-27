https://ria.ru/20240327/krokus-1936197617.html

Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались

Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались - РИА Новости, 27.03.2024

Защитники обвиняемых в теракте в "Крокусе" в ФПА не обращались

В Федеральную палату адвокатов (ФПА) России не поступало обращений об угрозах от защитников, назначенных обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле", сообщили... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:08

2024-03-27T16:08

2024-03-27T16:49

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

брянская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Федеральную палату адвокатов (ФПА) России не поступало обращений об угрозах от защитников, назначенных обвиняемым в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в ФПА."Не обращались", - сказали в палате, отвечая на вопрос о том, обращались ли адвокаты, которые были назначены обвиняемым в теракте в "Крокусе" и которым, по данным СМИ, якобы начали поступать угрозы.Президент ФПА РФ Светлана Володина, комментируя появившиеся в СМИ публикации об угрозах в отношении защитников террористов, указала, что подобные угрозы звучат от горя, отчаяния и непонимания роли адвоката в процессе."Защитник должен быть в каждом уголовном деле, в каком бы тяжком преступлении ни обвинялся человек. Смысл в том, чтобы соблюдался закон. Суды должны проходить в состязании сторон – обвинения и защиты. Именно тогда появляется уверенность в доказанности обвинения", - сказала она.Володина подчеркнула, что с каждым человеком, привлеченным к уголовной ответственности, должен быть профессиональный юрист, который исключительно в рамках закона будет представлять его позицию в суде."Поэтому необходимо понимать, что наши коллеги, участвующие в этом процессе, выполняют возложенную на них конституцией и уголовно-процессуальным законом обязанность оказывать квалифицированную юридическую помощь", - заключила она.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Впоследствии были арестованы еще четверо фигурантов, которых следствие считает пособниками террористов.

https://ria.ru/20240325/advokaty-1935663315.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935237589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, брянская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия