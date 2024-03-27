https://ria.ru/20240327/krokus-1936152664.html

В больницах остаются 80 пострадавших в "Крокусе"

В больницах остаются 80 пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

В больницах остаются 80 пострадавших в "Крокусе"

Восемьдесят пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе 6 детей, остаются в больницах, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:46

2024-03-27T13:46

2024-03-27T13:46

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

украина

маргарита симоньян

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Восемьдесят пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе 6 детей, остаются в больницах, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На стационарном лечении остаются 80 человек, в том числе 6 детей", - сказал Мурашко. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240327/krokus-1936112067.html

россия

брянская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, брянская область, украина, маргарита симоньян, михаил мурашко, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)