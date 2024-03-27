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Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы - РИА Новости, 27.03.2024
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19:21 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/kosovo-1936243016.html
Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы
Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы - РИА Новости, 27.03.2024
Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы
Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы, об этом он... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:21
2024-03-27T19:21
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косово
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы, об этом он сообщил в соцсети X. "Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ПАСЕ. Отмечается, что следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее. В среду в Париже прошло заседание политического комитета ПАСЕ, на котором рассматривалась заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации, докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, бывшая главой МИД Греции при провозглашении Приштиной независимости от Белграда в 2008 году.
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в мире, косово, парламентская ассамблея совета европы, совет европы
В мире, Косово, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы
Политический комитет ПАСЕ одобрил членство Косово в Совете Европы

Политический комитет ПАСЕ рекомендовал пригласить Косово в Совет Европы

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы, об этом он сообщил в соцсети X.
"Комитет по политическим вопросам, заседающий в Париже, рекомендовал пригласить Косово стать членом Совета Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ПАСЕ. Отмечается, что следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее.
В среду в Париже прошло заседание политического комитета ПАСЕ, на котором рассматривалась заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации, докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, бывшая главой МИД Греции при провозглашении Приштиной независимости от Белграда в 2008 году.
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