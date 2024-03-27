https://ria.ru/20240327/kologrivyy-1936149956.html

Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске

Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске - РИА Новости, 27.03.2024

Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске

Актер Никита Кологривый не стал отвечать на вопросы журналистов после того, как покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:39

2024-03-27T13:39

2024-03-27T13:46

шоубиз

происшествия

новосибирск

никита кологривый

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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Актер Никита Кологривый не стал отвечать на вопросы журналистов после того, как покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста за дебош в баре, передает корреспондент РИА Новости. Актёр вышел молча, накинув капюшон куртки на голову. Он стремительно сел в машину и уехал, не отвечая на вопросы журналистов. Центральный районный суд Новосибирска 21 марта назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в одном из баров Новосибирска. Ему вменили мелкое хулиганство. Наказание актер из "Слова пацана" отбывал в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Как сообщалось, прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте Кологривого, посчитав наказание мягким, но 22 марта Новосибирский областной суд оставил это решение в силе. В суде актер называл условия содержания в спецприемнике "не очень приятными" и говорил, что находится там "без достаточного количества еды, воды, душа". Согласно материалам административного протокола, 19 марта в баре Tangiers Lounge в Новосибирске в состоянии алкогольного опьянения Кологривый приставал к сотруднице и укусил ее за бедро, выражался грубой нецензурной бранью, наносил удары сотрудникам заведения, разгуливал с голым торсом. В суде он признал свою вину и заявил журналистам, что раскаивается.

https://ria.ru/20240126/akter-1923663706.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск, никита кологривый