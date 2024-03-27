Рейтинг@Mail.ru
Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:39 27.03.2024 (обновлено: 13:46 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/kologrivyy-1936149956.html
Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске
Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске - РИА Новости, 27.03.2024
Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске
Актер Никита Кологривый не стал отвечать на вопросы журналистов после того, как покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:39
2024-03-27T13:46
шоубиз
происшествия
новосибирск
никита кологривый
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936144412_0:387:2913:2026_1920x0_80_0_0_dafe849efb81d5a6b3abef1f954528f4.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Актер Никита Кологривый не стал отвечать на вопросы журналистов после того, как покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста за дебош в баре, передает корреспондент РИА Новости. Актёр вышел молча, накинув капюшон куртки на голову. Он стремительно сел в машину и уехал, не отвечая на вопросы журналистов. Центральный районный суд Новосибирска 21 марта назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в одном из баров Новосибирска. Ему вменили мелкое хулиганство. Наказание актер из "Слова пацана" отбывал в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Как сообщалось, прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте Кологривого, посчитав наказание мягким, но 22 марта Новосибирский областной суд оставил это решение в силе. В суде актер называл условия содержания в спецприемнике "не очень приятными" и говорил, что находится там "без достаточного количества еды, воды, душа". Согласно материалам административного протокола, 19 марта в баре Tangiers Lounge в Новосибирске в состоянии алкогольного опьянения Кологривый приставал к сотруднице и укусил ее за бедро, выражался грубой нецензурной бранью, наносил удары сотрудникам заведения, разгуливал с голым торсом. В суде он признал свою вину и заявил журналистам, что раскаивается.
https://ria.ru/20240126/akter-1923663706.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936144412_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_001ceb0f391c8228c34e4b9d96eacf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, никита кологривый
Шоубиз, Происшествия, Новосибирск, Никита Кологривый
Кологривый молча покинул спецприемник в Новосибирске

Кологривый не ответил на вопросы журналистов после 7 суток ареста в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый, освобожденный из изолятора в Новосибирске
Актер Никита Кологривый, освобожденный из изолятора в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Актер Никита Кологривый, освобожденный из изолятора в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Актер Никита Кологривый не стал отвечать на вопросы журналистов после того, как покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста за дебош в баре, передает корреспондент РИА Новости.
Актёр вышел молча, накинув капюшон куртки на голову. Он стремительно сел в машину и уехал, не отвечая на вопросы журналистов.
Центральный районный суд Новосибирска 21 марта назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в одном из баров Новосибирска. Ему вменили мелкое хулиганство. Наказание актер из "Слова пацана" отбывал в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.
Как сообщалось, прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте Кологривого, посчитав наказание мягким, но 22 марта Новосибирский областной суд оставил это решение в силе. В суде актер называл условия содержания в спецприемнике "не очень приятными" и говорил, что находится там "без достаточного количества еды, воды, душа".
Согласно материалам административного протокола, 19 марта в баре Tangiers Lounge в Новосибирске в состоянии алкогольного опьянения Кологривый приставал к сотруднице и укусил ее за бедро, выражался грубой нецензурной бранью, наносил удары сотрудникам заведения, разгуливал с голым торсом. В суде он признал свою вину и заявил журналистам, что раскаивается.
Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Актера Кологривого из сериала "Слово пацана" внесли в базу "Миротворца"
26 января, 14:42
 
ШоубизПроисшествияНовосибирскНикита Кологривый
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала