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Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста - РИА Новости, 27.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:09 27.03.2024 (обновлено: 16:56 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/kologrivyy-1936143717.html
Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста
Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста - РИА Новости, 27.03.2024
Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста
Никита Кологривый покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:09
2024-03-27T16:56
культура
происшествия
новосибирск
россия
никита кологривый
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НОВОСИБИРСК, 27 мар — РИА Новости. Никита Кологривый покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста, сообщил корреспондент РИА Новости.Актер молча вышел, накинув капюшон на голову, стремительно сел в машину и уехал. На вопросы журналистов он не ответил.Центральный районный суд Новосибирска 21 марта назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в одном из баров города. Его обвинили в мелком хулиганстве. Наказание актер сериала "Слово пацана" отбывал в спецприемнике № 2 УМВД по Новосибирску. Прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте Кологривого, посчитав наказание мягким, но 22 марта Новосибирский областной суд оставил решение в силе.На заседании актер называл условия содержания в спецприемнике "не очень приятными" и говорил, что находится там один, "без достаточного количества еды, воды, душа". Как указано в протоколе, Кологривый 19 марта отдыхал в баре Tangiers Lounge. В пьяном виде он приставал к сотруднице заведения, укусил ее за бедро, матерился, пытался драться с другими работниками бара, разгуливал с голым торсом. В суде он признал вину и заявил, что раскаивается.
https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html
https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html
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происшествия, новосибирск, россия, никита кологривый
Культура, Происшествия, Новосибирск, Россия, Никита Кологривый
Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста

Кологривый вышел на свободу после семи суток ареста в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый, освобожденный из изолятора в Новосибирске
Актер Никита Кологривый, освобожденный из изолятора в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Актер Никита Кологривый, освобожденный из изолятора в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 мар — РИА Новости. Никита Кологривый покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста, сообщил корреспондент РИА Новости.
Актер молча вышел, накинув капюшон на голову, стремительно сел в машину и уехал. На вопросы журналистов он не ответил.
Центральный районный суд Новосибирска 21 марта назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в одном из баров города. Его обвинили в мелком хулиганстве. Наказание актер сериала "Слово пацана" отбывал в спецприемнике № 2 УМВД по Новосибирску.
Прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте Кологривого, посчитав наказание мягким, но 22 марта Новосибирский областной суд оставил решение в силе.
Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
ИИ "Жириновский" предложил дать актеру Кологривому роль Немцова
20 марта, 21:37
На заседании актер называл условия содержания в спецприемнике "не очень приятными" и говорил, что находится там один, "без достаточного количества еды, воды, душа".
Как указано в протоколе, Кологривый 19 марта отдыхал в баре Tangiers Lounge. В пьяном виде он приставал к сотруднице заведения, укусил ее за бедро, матерился, пытался драться с другими работниками бара, разгуливал с голым торсом. В суде он признал вину и заявил, что раскаивается.
Актеры Григорий Дудник и Ярослав Могильников, получившие награду в специальной номинации Голос Поколения за сериал Слово пацана. Кровь на асфальте. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"
6 марта, 00:11
 
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