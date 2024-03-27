https://ria.ru/20240327/kologrivyy-1936143717.html

Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста

Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста - РИА Новости, 27.03.2024

Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске после ареста

Никита Кологривый покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:09

2024-03-27T13:09

2024-03-27T16:56

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никита кологривый

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НОВОСИБИРСК, 27 мар — РИА Новости. Никита Кологривый покинул спецприемник в Новосибирске, где отбывал семь суток административного ареста, сообщил корреспондент РИА Новости.Актер молча вышел, накинув капюшон на голову, стремительно сел в машину и уехал. На вопросы журналистов он не ответил.Центральный районный суд Новосибирска 21 марта назначил Кологривому административный арест на семь суток за ночной дебош в одном из баров города. Его обвинили в мелком хулиганстве. Наказание актер сериала "Слово пацана" отбывал в спецприемнике № 2 УМВД по Новосибирску. Прокуратура обжаловала решение о семидневном аресте Кологривого, посчитав наказание мягким, но 22 марта Новосибирский областной суд оставил решение в силе.На заседании актер называл условия содержания в спецприемнике "не очень приятными" и говорил, что находится там один, "без достаточного количества еды, воды, душа". Как указано в протоколе, Кологривый 19 марта отдыхал в баре Tangiers Lounge. В пьяном виде он приставал к сотруднице заведения, укусил ее за бедро, матерился, пытался драться с другими работниками бара, разгуливал с голым торсом. В суде он признал вину и заявил, что раскаивается.

https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, россия, никита кологривый