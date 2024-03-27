https://ria.ru/20240327/kirov-1936179219.html

В Кирове женщина разгромила пункт Wildberries и уснула в одних трусах

В Кирове женщина разгромила пункт Wildberries и уснула в одних трусах - РИА Новости, 27.03.2024

В Кирове женщина разгромила пункт Wildberries и уснула в одних трусах

Жительница Кирова среди ночи разгромила пункт выдачи заказов Wildberries, а затем полуголая уснула на месте преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:20

2024-03-27T15:20

2024-03-27T16:02

происшествия

киров

wildberries

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Жительница Кирова среди ночи разгромила пункт выдачи заказов Wildberries, а затем полуголая уснула на месте преступления, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Ночью в ПВЗ, снятом на видео, произошел взлом. Неизвестная девушка проникла внутрь, устроила беспорядок и заснула", — рассказали там.Как уточняется, ближе к утру первый прибывший на работу курьер обнаружил женщину. Затем он вызвал полицию, и ее забрали в участок.В компании поблагодарили работника "за незамедлительное сообщение и оперативную помощь", благодаря чему виновницу погрома удалось задержать на месте, а все заказы клиентов сохранились в целости и сохранности. "В тот же день работа ПВЗ была восстановлена, и он продолжил выдавать клиентам заказы в штатном режиме. На работе ПВЗ данный инцидент не сказался", — подчеркнули в пресс-службе.Ранее в местных соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, снятое в одном из кировских пунктов выдачи заказов: все помещение было в раскиданных коробках и перевернутых ящиках с землей. При этом на одном из столов спала раздетая до трусов девушка.

https://ria.ru/20240205/omsk-1925542037.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киров, wildberries