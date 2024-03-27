https://ria.ru/20240327/khuliganstvo-1936075947.html

Глава крупного города на Камчатке помещен под домашний арест за хулиганство

Глава крупного города на Камчатке помещен под домашний арест за хулиганство - РИА Новости, 27.03.2024

Глава крупного города на Камчатке помещен под домашний арест за хулиганство

Следственное управление СК России по Камчатскому краю предъявило обвинение в хулиганстве депутату города Елизово, который одновременно исполняет обязанности... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:55

2024-03-27T06:55

2024-03-27T10:26

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю предъявило обвинение в хулиганстве депутату города Елизово, который одновременно исполняет обязанности главы этого муниципалитета, его поместили под домашний арест, сообщила пресс-служба ведомства. "Депутату Собрания депутатов Елизовского городского поселения, совершившему хулиганские действия в отношении лица, пресекающего нарушение общественного порядка, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Речь идет об Артеме Гаглошвили, который сейчас является не только депутатом, но и главой Елизовского городского поселения. Он был избран на эту должность 30 ноября 2023 года. Ранее следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило по данному факту уголовное дело. По данным следствия, в ночь на 23 июля 2023 года Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха в Елизовском районе. Седьмого февраля 2024 года его исключили из партии "Единая Россия" за подрыв авторитета органов власти. Решение политсовета об этом было принято после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Город Елизово - второй по величине населенный пункт на Камчатке. В нем проживают более 36 тысяч человек.

https://ria.ru/20240306/draka-1931518643.html

https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html

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россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, гибдд мвд рф, происшествия