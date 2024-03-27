https://ria.ru/20240327/khristianskaya-1936226674.html

В Москве открылся фестиваль христианской культуры

В Москве открылся фестиваль христианской культуры - РИА Новости, 27.03.2024

В Москве открылся фестиваль христианской культуры

В Соборной палате Православного свято-тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) пройдет VII фестиваль христианской культуры "Весна Духовная. На пути к... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:06

2024-03-27T18:06

2024-03-27T18:06

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В Соборной палате Православного свято-тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) пройдет VII фестиваль христианской культуры "Весна Духовная. На пути к Пасхе", он начнется во вторник 26 марта и закончится 15 мая, сообщили в университете."Фестиваль с самого начала своего существования задумывался как дар, приглашение от Университета, адресованное широкому кругу людей – всем тем, кто интересуется богословием, историей, христианской культурой. Кроме того, это возрождение одной из дореволюционных традиций Московского Епархиального дома (ныне главное здание ПСТГУ), который каждый год Великим постом становился особым центром проведения культурных, просветительских и духовных мероприятий – настоящим центром духовного притяжения в Москве", – цитируют в ПСТГУ его ректора протоиерея Владимира Воробьева.Тема фестиваля этого года – обращение к истокам: истории просвещения Руси и первым русским святителям, равноапостольному князю Владимиру, княгине Ольге, князьям-страстотерпцам Борису и Глебу."Фестиваль раскроет одну из главных идей древнерусской культуры – покаянная мысль о разрушаемом единстве. Эта идея нашла отражение спустя почти тысячу лет и в восстановлении празднования Собора русских святых в 1918 году, и актуальна сегодня", – рассказали в ПСТГУ.В программе, согласно сообщению – открытый лекторий с пятью авторскими лекциями от преподавателей ПСТГУ, СПбДА, МГИМО и Библейско-богословского института святого апостола Андрея. Они будут посвящены древнерусскому искусству, истории киевского распева с "живыми" образцами, которые исполнят студенты факультета церковного пения ПСТГУ, историческому выбору князя Владимира, формированию древнерусской народности, роли Киевской духовной академии в богословском образовании и русской духовной культуре.В рамках фестиваля пройдут концерты духовной и светской музыки, выступят Герман Киткин с избранными фортепианными произведениями Сергея Рахманинова и Симфонический оркестр МГУ имени Ломоносова с концертом "Русская музыка. Золотой век". Состоится выставка Церковно-археологического музея ПСТГУ, собравшего уникальную в России коллекцию икон XX столетия, и экскурсии "Московский Епархиальный дом: призыв к вере в эпоху революций" и "Патриарх Тихон".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, религия