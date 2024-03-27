https://ria.ru/20240327/khkhshtadt-an-der-aysh-1936070846.html

Город-побратим Красногорска из ФРГ послал письмо из-за теракта в "Крокусе"

Город-побратим Красногорска из ФРГ послал письмо из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Город-побратим Красногорска из ФРГ послал письмо из-за теракта в "Крокусе"

Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, направил официальное письмо с соболезнованиями жителям подмосковного города в связи с терактом,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T05:08

2024-03-27T05:08

2024-03-27T06:27

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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим Красногорска, направил официальное письмо с соболезнованиями жителям подмосковного города в связи с терактом, документ есть в распоряжении РИА Новости. Письмо с соболезнованиями подписано вторым мэром немецкого города Гюнтером Шульцем, представителями ассоциации "Круг друзей Хёхштадта-Красногорска" Ольгой Ромакер и Клаусом Штриенцом, а также управляющим партнером компании Nature Network (Martin Bauer Group, Германия) Адольфом Веделем, фабрика которой производит травяные сборы в Красногорске. "Мы пишем эти строки с глубоким потрясением и печалью в связи с ужасным террористическим актом, совершенным вечером в пятницу, 22 марта 2024 года, против невинных российских граждан в концертном зале "Крокус" в Красногорске. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв. Наши мысли также с многочисленными ранеными, некоторые из которых до сих пор борются за свою жизнь", - отмечают авторы письма. Уточняется, что с 1996 года до весны 2022 года более 500 жителей Красногорска и Хёхштадта посетили друг друга в рамках программ школьного и городского побратимства, "развивая взаимопонимание и дружеские отношения". "Многие частные контакты существуют и сегодня, а значит, влияют на нас и на человеческом уровне. Школьные семьи, ассоциация побратимства, компания Martin Bauer и все население города Хёхштадт-ан-дер-Айш скорбят о погибших", - говорится в обращении. Его авторы добавляют, что, основываясь на историческом опыте, они твердо убеждены, что "террористические акты и войны не имеют оправдания". "Они лишь порождают еще большую взаимную ненависть и углубляют раскол", - заключили авторы письма. Как рассказал РИА Новости представитель ассоциации, немецкий журналист, житель Хёхштадта Клаус Штриенц, посещавший Красногорск в рамках программ обменов или с делегациями, после случившейся трагедии он получил электронные письма с выражением сочувствия жителям этого подмосковного города в том числе и от своих американских коллег-учителей, которые знают, что у Штриенца есть контакты в Красногорске. Отношения между Хёхштадтом и Красногорском начались в 1996 году с началом школьного партнерства между гимназиями двух городов. После начала российской спецоперации официальные отношения между городами-побратимами были заморожены. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html

https://ria.ru/20240326/terakt-1936048659.html

https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935928672.html

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россия, украина, брянская область, в мире, маргарита симоньян, владимир путин, александр бортников, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)