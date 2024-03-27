https://ria.ru/20240327/khamas-1936200775.html
В ХАМАС назвали условия освобождения израильских заложников
В ХАМАС назвали условия освобождения израильских заложников - РИА Новости, 27.03.2024
В ХАМАС назвали условия освобождения израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС вновь повторило, что не станет освобождать израильских заложников пока не будет прекращена агрессия Израиля против сектора Газа,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:18
2024-03-27T16:18
2024-03-27T16:18
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ТУНИС, 27 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС вновь повторило, что не станет освобождать израильских заложников пока не будет прекращена агрессия Израиля против сектора Газа, заявил в среду глава организации за пределами Палестины Халед Машаль. "В ходе переговоров мы настаиваем на прекращении агрессии, выводе войск из сектора Газа, возвращении перемещенных лиц к местам своего жительства, особенно на севере Газы", - заявил в своей речи один из лидеров ХАМАС. По его словам, движение в ходе ведущихся переговоров также настаивает на предоставлении сектору Газа всей необходимой помощи для его восстановления и прекращения осады палестинского анклава. "Мы не освободим их пленных, пока не достигнем этих целей и не проведем уверенно переговорное сражение с хорошим политическим результатом, то, как мы это делаем на поле боя", - добавил он. В понедельник СБ ООН впервые с 7 октября 2023 года принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации, заявил журналистам, что все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля. Канцелярия Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что это наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операцию в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС. Также глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены. В свою очередь, власти Палестины поприветствовали принятие резолюции Совбеза ООН.
https://ria.ru/20231109/plennye-1908398477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, палестина, василий небензя, исраэль кац, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Василий Небензя, Исраэль Кац, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС назвали условия освобождения израильских заложников
ХАМАС не освободит израильских заложников до прекращения агрессии против Газы
ТУНИС, 27 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС вновь повторило, что не станет освобождать израильских заложников пока не будет прекращена агрессия Израиля против сектора Газа, заявил в среду глава организации за пределами Палестины Халед Машаль.
"В ходе переговоров мы настаиваем на прекращении агрессии, выводе войск из сектора Газа, возвращении перемещенных лиц к местам своего жительства, особенно на севере Газы", - заявил в своей речи один из лидеров ХАМАС.
По его словам, движение в ходе ведущихся переговоров также настаивает на предоставлении сектору Газа всей необходимой помощи для его восстановления и прекращения осады палестинского анклава.
"Мы не освободим их пленных, пока не достигнем этих целей и не проведем уверенно переговорное сражение с хорошим политическим результатом, то, как мы это делаем на поле боя", - добавил он.
В понедельник СБ ООН
впервые с 7 октября 2023 года принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США
воздержались. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. Постпред РФ
при ООН Василий Небензя
, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации, заявил журналистам, что все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению.
Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля. Канцелярия Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что это наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон
высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операцию в Рафахе
на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС. Также глава МИД Израиля Исраэль Кац
заявил, что Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены.
В свою очередь, власти Палестины поприветствовали принятие резолюции Совбеза ООН.