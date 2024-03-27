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Луценко: объем изменений бюджета Вологодчины превышает 33 млрд рублей

Луценко: объем изменений бюджета Вологодчины превышает 33 млрд рублей - РИА Новости, 27.03.2024

Луценко: объем изменений бюджета Вологодчины превышает 33 млрд рублей

Общий объем изменений на трехлетний период превышает 33 миллиарда рублей; расходы этого года были увеличены более чем на 12 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:04

2024-03-27T16:04

2024-03-27T16:04

вологодская область

череповец

вологда

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Общий объем изменений на трехлетний период превышает 33 миллиарда рублей; расходы этого года были увеличены более чем на 12 миллиардов рублей, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко. "В целом, с учетом поправок, доходы областного бюджета в 2024 году составят 135,4 миллиарда рублей, расходы – более 167 миллиардов рублей. Увеличение финансирования произошло по 21 из 22 госпрограмм. Больше всего дополнительных средств направлено в дорожную отрасль – в 2024 году 3,9 миллиарда рублей", - сказал Андрей Луценко, слова которого привели в пресс-службе Заксобрания. В частности, 651 миллион рублей направлен на строительство улицы Мира в Череповце, 259 миллионов рублей - субсидии Вологде и Череповцу на дорожную деятельность, 300 миллионов рублей пойдет на проведение реконструкции аэропорта Вологды. Еще 272 миллиона рублей выделено на строительство участка Новгородской улицы в Вологде, 105 миллионов рублей - на приобретение техники для уборки города и ремонт улично-дорожной сети Череповца. Также дополнительные средства на ремонт дорог получат Тотемский, Грязовецкий, Бабушкинский, Вологодский округа и другие муниципалитеты. В общей сложности за три года на эти цели будет направлено 11,8 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе. "На втором месте по расходам стоит сфера образования. Средства будут направлены на обновление мебели в детских садах, ремонт школ и развитие материальной базы. В частности, 326 миллионов рублей выделено на строительство школы в 106 микрорайоне Череповца, 250 миллионов - на строительство бассейна в центре "Корабелы Прионежья" и 356 миллионов рублей – на закупку оборудования для школьных классов для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников", - в свою очередь, добавил председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам Роман Заварин. По его словам, также дополнительные средства выделены и на развитие сферы здравоохранения. Деньги пойдут на благоустройство территории вокруг госпиталя для ветеранов в Вологде, покупку передвижного медицинского центра для Великоустюгской ЦРБ и мобильной стоматологической клиники. "Отмечу также, что в этих поправках заложены деньги на реализацию 18 новых проектов, инициированных врио губернатора области в рамках действующих госпрограмм, на эти цели в трехлетнем периоде направлено 5,6 миллиарда рублей", - процитировали в пресс-службе Заварина. Там пояснили, что также в рамках поправок почти 300 миллионов рублей направлено на обеспечение единовременных денежных выплат отдельным категориям участников СВО. Расходы планового периода 2025 и 2026 годов увеличиваются на 11,1 миллиарда рублей и на 9,8 миллиарда рублей соответственно, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231031/proekt-1906425047.html

https://ria.ru/20230919/vologodchina-1897169273.html

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Алёна Пава

череповец, вологда, вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области