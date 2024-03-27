https://ria.ru/20240327/izbienie-1936185963.html

Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке

Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке - РИА Новости, 27.03.2024

Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке

Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые после вопроса, зачем они осматривают мусорные баки, напали на курсанта... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:42

2024-03-27T15:42

2024-03-27T15:42

происшествия

россия

краснодар

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые после вопроса, зачем они осматривают мусорные баки, напали на курсанта университета МВД и полицейского, последнего еще и ограбив, сообщили в СУСК по региону. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 20- и 33-летних мужчин. Они подозреваются в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться. Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, "причинив телесные повреждения головы и тела", отобрали личные вещи и скрылись. Очевидцы вызвали экстренные службы, потерпевшие были госпитализированы, сейчас им оказывается "необходимая медицинская помощь". Уточняется, что сейчас назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь приступит к их допросу.

https://ria.ru/20240215/napadeniya-1927582148.html

https://ria.ru/20240325/proisshestvie-1935662685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)