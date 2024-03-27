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Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке - РИА Новости, 27.03.2024
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15:42 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/izbienie-1936185963.html
Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке
Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке - РИА Новости, 27.03.2024
Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке
Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые после вопроса, зачем они осматривают мусорные баки, напали на курсанта... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:42
2024-03-27T15:42
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые после вопроса, зачем они осматривают мусорные баки, напали на курсанта университета МВД и полицейского, последнего еще и ограбив, сообщили в СУСК по региону. "Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 20- и 33-летних мужчин. Они подозреваются в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться. Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, "причинив телесные повреждения головы и тела", отобрали личные вещи и скрылись. Очевидцы вызвали экстренные службы, потерпевшие были госпитализированы, сейчас им оказывается "необходимая медицинская помощь". Уточняется, что сейчас назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь приступит к их допросу.
https://ria.ru/20240215/napadeniya-1927582148.html
https://ria.ru/20240325/proisshestvie-1935662685.html
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке

Жители Краснодара ограбили полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые после вопроса, зачем они осматривают мусорные баки, напали на курсанта университета МВД и полицейского, последнего еще и ограбив, сообщили в СУСК по региону.
"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 20- и 33-летних мужчин. Они подозреваются в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Волгограде задержали подростков, нападавших с молотком на прохожих
15 февраля, 14:22
По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться.
Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, "причинив телесные повреждения головы и тела", отобрали личные вещи и скрылись. Очевидцы вызвали экстренные службы, потерпевшие были госпитализированы, сейчас им оказывается "необходимая медицинская помощь".
Уточняется, что сейчас назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь приступит к их допросу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Под Красноярском подросток избил студенток из-за причесок, сообщил источник
25 марта, 14:38
 
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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