https://ria.ru/20240327/itogi-1936190891.html

Итоги работы промышленности за 2023 год подвели в Нижегородской области

Итоги работы промышленности за 2023 год подвели в Нижегородской области - РИА Новости, 27.03.2024

Итоги работы промышленности за 2023 год подвели в Нижегородской области

Итоги работы промышленности Нижегородской области в 2023 году и планы на 2024 год обсудили на масштабном профильном совещании регионального минпрома, сообщает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:58

2024-03-27T15:58

2024-03-27T16:10

нижегородская область

технологии

нижегородская область

россия

глеб никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936192522_0:155:1500:999_1920x0_80_0_0_80c359c2171807636a91fbb2c0122c1d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Итоги работы промышленности Нижегородской области в 2023 году и планы на 2024 год обсудили на масштабном профильном совещании регионального минпрома, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ответственная позиция нижегородских промышленников позволила быстро адаптироваться к новым условиям работы, не допустить падения экономики и при этом выйти на уровень роста основных показателей развития. "Объем отгруженной промышленной продукции за 2023 год превысил 2 триллиона рублей, что на 20 процентов больше показателей 2022 года. Индекс производства в течение всего года показывал положительную динамику и более высокие темпы, чем в среднем в России. Индекс промышленного производства составил 110,6 процента", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Отдельно глава региона отметил задачу по модернизации системы подготовки кадров для промышленности, в частности, по использованию инструментов, аналогичных программе "Профессионалитет". Он призвал промышленников участвовать в решении этой задачи - подключаться к работе по модернизации колледжей и техникумов. "Мы готовы поддерживать модель "Профессионалитета" как правильное и нужное направление за счет исключительно региональных средств. То есть, если мы не попали в федеральную поддержку, готовы реализовывать программу развития кластеров здесь, в регионе. За кадры уже начинается конкуренция между предприятиями, и наша задача – чтобы все до одной организации специального профессионального образования в регионе попали в программу развития. Если в отношении их деятельности не будет интереса со стороны индустриальных партнеров, нам необходимо будет их перепрофилировать, ориентировать на другие отрасли", - сказал Никитин. Также губернатор рассказал, что для улучшения кадровой ситуации планируется привлекать высококлассных иностранных специалистов, которые разделяют традиционные российские ценности. "Мы активно развиваем направление привлечения из-за рубежа таких специалистов, которые по идеологическим соображением хотят переехать в Россию, в том числе из недружественных стран. Это в русле той политики, которая обозначена президентом страны Владимиром Путиным. В Нижегородской области сейчас на рассмотрении находится 40 резюме высококлассных специалистов – техников, дизайнеров, специалистов по работе со станками с программным управлением", - сказал глава региона. В этом году в ходе итогового совещания впервые была вручена награда "Почетный промышленник" Нижегородской области. Почетный знак будет вручаться ежегодно за существенный вклад в развитие промышленности региона, в том числе в реализацию проектов по созданию новых производств и техническому перевооружению действующих, по разработке и внедрению инновационных видов продукции. Первыми получателями награды стали руководители крупнейших предприятий региона. Министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в 2023 году предприятия показали готовность к изменениям – увеличению объемов производства, запуску совершенно новой продукции, разработке инновационных проектов. Он добавил, что одна из задач, которая сейчас стоит перед министерством, – продвижение возможностей оказания бизнесу федеральных мер поддержки. В течение 2023 года нижегородские предприятия получили более 33 миллиардов рублей по линии Минпромторга РФ, что является рекордной суммой. Средства привлечены по 27 программам.

https://ria.ru/20240306/investitsii-1931470326.html

https://ria.ru/20240214/promyshlennost-1927418019.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, нижегородская область, россия, глеб никитин