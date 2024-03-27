https://ria.ru/20240327/italiya-1936195117.html

Глава МИД Италии призвал сограждан не ездить в Москву

Глава МИД Италии призвал сограждан не ездить в Москву - РИА Новости, 27.03.2024

Глава МИД Италии призвал сограждан не ездить в Москву

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни вновь призвал граждан страны не ездить в Москву, при этом в России такие "предупреждения" в свете теракта в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:02

2024-03-27T16:02

2024-03-27T16:02

россия

сша

москва

антонио таяни

александр бортников

владимир рогов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РИМ, 27 мар – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни вновь призвал граждан страны не ездить в Москву, при этом в России такие "предупреждения" в свете теракта в подмосковном "Крокус сити холле" уже называли "бесполезным и ничтожным инфошумом". "Около миллиона итальянцев отправятся на пасхальные каникулы за рубеж, мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей. Мы говорим это с 8 марта", – заявил он в эфире телеканала Rai2. МИД Италии 8 марта на своем портале для туристов и путешественников сообщил, что, "учитывая международный контекст и возросшую сложность воздушного и автомобильного сообщения с Россией, рекомендуется отложить все поездки в страну и оценить, является ли присутствие в РФ абсолютно необходимым". На странице России в справочном разделе портала Viaggiare Sicuri ("Путешествуйте в безопасности"), которым управляет кризисный центр МИД Италии, говорится, что "7 марта российские власти заявили, что нейтрализовали террористическую ячейку, планировавшую нападение на Москву". МИД Италии предлагал избегать в ближайшие недели любых форм собраний в столице, включая участие в культурных мероприятиях с большим присутствием публики. Однако ни о каком "нападении на Москву" 7 марта власти не сообщали. В тот день ЦОС ФСБ сообщал, что силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. В ночь на 8 марта посольство США в РФ распространило сообщение, заявив, что отслеживает сообщения о якобы планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно, в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация США о планируемых терактах не всегда бывает конкретной, хотелось бы, чтобы в ней было больше деталей. По его словам, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал предупреждения США о терактах в России хитрым планом и бесполезным информационным шумом, который не имел никакой конкретики.

https://ria.ru/20240209/pkhenyan-1926442910.html

https://ria.ru/20240322/krokus-1935079105.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, антонио таяни, александр бортников, владимир рогов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)