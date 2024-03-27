https://ria.ru/20240327/italiya-1936195117.html
Глава МИД Италии призвал сограждан не ездить в Москву
Глава МИД Италии призвал сограждан не ездить в Москву - РИА Новости, 27.03.2024
Глава МИД Италии призвал сограждан не ездить в Москву
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни вновь призвал граждан страны не ездить в Москву, при этом в России такие "предупреждения" в свете теракта в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:02
2024-03-27T16:02
2024-03-27T16:02
россия
сша
москва
антонио таяни
александр бортников
владимир рогов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РИМ, 27 мар – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни вновь призвал граждан страны не ездить в Москву, при этом в России такие "предупреждения" в свете теракта в подмосковном "Крокус сити холле" уже называли "бесполезным и ничтожным инфошумом". "Около миллиона итальянцев отправятся на пасхальные каникулы за рубеж, мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей. Мы говорим это с 8 марта", – заявил он в эфире телеканала Rai2. МИД Италии 8 марта на своем портале для туристов и путешественников сообщил, что, "учитывая международный контекст и возросшую сложность воздушного и автомобильного сообщения с Россией, рекомендуется отложить все поездки в страну и оценить, является ли присутствие в РФ абсолютно необходимым". На странице России в справочном разделе портала Viaggiare Sicuri ("Путешествуйте в безопасности"), которым управляет кризисный центр МИД Италии, говорится, что "7 марта российские власти заявили, что нейтрализовали террористическую ячейку, планировавшую нападение на Москву". МИД Италии предлагал избегать в ближайшие недели любых форм собраний в столице, включая участие в культурных мероприятиях с большим присутствием публики. Однако ни о каком "нападении на Москву" 7 марта власти не сообщали. В тот день ЦОС ФСБ сообщал, что силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве. В ночь на 8 марта посольство США в РФ распространило сообщение, заявив, что отслеживает сообщения о якобы планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно, в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной. Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация США о планируемых терактах не всегда бывает конкретной, хотелось бы, чтобы в ней было больше деталей. По его словам, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал предупреждения США о терактах в России хитрым планом и бесполезным информационным шумом, который не имел никакой конкретики.
https://ria.ru/20240209/pkhenyan-1926442910.html
https://ria.ru/20240322/krokus-1935079105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, антонио таяни, александр бортников, владимир рогов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Москва, Антонио Таяни, Александр Бортников, Владимир Рогов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава МИД Италии призвал сограждан не ездить в Москву
Глава МИД Италии Антонио Таяни вновь призвал граждан страны не ездить в Москву
РИМ, 27 мар – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни вновь призвал граждан страны не ездить в Москву, при этом в России такие "предупреждения" в свете теракта в подмосковном "Крокус сити холле" уже называли "бесполезным и ничтожным инфошумом".
"Около миллиона итальянцев отправятся на пасхальные каникулы за рубеж, мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей. Мы говорим это с 8 марта", – заявил он в эфире телеканала Rai2.
МИД Италии 8 марта на своем портале для туристов и путешественников сообщил, что, "учитывая международный контекст и возросшую сложность воздушного и автомобильного сообщения с Россией, рекомендуется отложить все поездки в страну и оценить, является ли присутствие в РФ абсолютно необходимым".
На странице России в справочном разделе портала Viaggiare Sicuri ("Путешествуйте в безопасности"), которым управляет кризисный центр МИД Италии, говорится, что "7 марта российские власти заявили, что нейтрализовали террористическую ячейку, планировавшую нападение на Москву". МИД Италии предлагал избегать в ближайшие недели любых форм собраний в столице, включая участие в культурных мероприятиях с большим присутствием публики. Однако ни о каком "нападении на Москву" 7 марта власти не сообщали. В тот день ЦОС ФСБ сообщал, что силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве.
В ночь на 8 марта посольство США в РФ распространило сообщение, заявив, что отслеживает сообщения о якобы планах "экстремистов" атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. При этом уже после теракта в "Крокусе" в Белом доме сообщили РИА Новости, что Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве
, предположительно, в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной.
Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников
, информация США
о планируемых терактах не всегда бывает конкретной, хотелось бы, чтобы в ней было больше деталей. По его словам, информация о подготовке теракта в России
в начале марта, переданная Вашингтоном
, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали.
Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов
назвал предупреждения США о терактах в России хитрым планом и бесполезным информационным шумом, который не имел никакой конкретики.