https://ria.ru/20240327/italiya-1936064612.html

Италия поддержала продление беспошлинного ввоза украинской продукции

Италия поддержала продление беспошлинного ввоза украинской продукции - РИА Новости, 27.03.2024

Италия поддержала продление беспошлинного ввоза украинской продукции

Италия поддерживает предложение Еврокомиссии по продлению на год беспошлинного ввоза украинской продукции, заявил министр сельского хозяйства и... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T01:55

2024-03-27T01:55

2024-03-27T01:55

украина

бельгия

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

европарламент

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РИМ, 27 мар – РИА Новости. Италия поддерживает предложение Еврокомиссии по продлению на год беспошлинного ввоза украинской продукции, заявил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франческо Лоллобриджида по итогам совета глав минсельхозов ЕС в Брюсселе. "Сегодня мы подтвердили министру сельского хозяйства Украины нашу поддержку ее дела, но есть проблемы с балансом, которые также необходимо найти, чтобы защитить наших фермеров", — объяснил Лоллобриджида итальянским журналистам. "Сегодня мы одобрили найденный компромисс, над которым еще работает бельгийское председательство", — заявил министр, слова которого приводит агентство askanews. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия рассчитывает в ближайшее время согласовать новое предложение Еврокомиссии о продлении на год беспошлинного ввоза товаров с Украины в Евросоюз, сообщил перед началом заседания министров сельского хозяйства стран ЕС бельгийский министр Давид Кларинваль. По словам Лоллобриджиды, помимо Бельгии как страны-председателя в Совете ЕС, итальянская сторона в последние дни встретилась с представителями Франции, Греции, Хорватии, Испании и других страны, чтобы обсудить общую позицию. "Сейчас разрабатывается компромисс, чтобы ответить на требования ценового баланса на внутреннем европейском рынке, не нанося при этом ущерба Украине. Мы подождем предложения Бельгии, мы поддерживаем компромиссное предложение", - сказал глава итальянского минсельхоза. Комитет по международной торговле Европарламента в марте поддержал предложение Еврокомиссии о продлении на год, до 5 июня 2025 года, беспошлинного ввоза товаров с Украины. ЕС в июне 2022 года на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

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https://ria.ru/20240320/polsha-1934544099.html

https://ria.ru/20240307/polsha-1931651051.html

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украина, бельгия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент