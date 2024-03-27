Рейтинг@Mail.ru
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:49 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/gosduma-1936153427.html
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий - РИА Новости, 27.03.2024
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД поручил комитетам по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:49
2024-03-27T13:49
теракт в "крокус сити холле"
россия
вячеслав володин
госдума рф
елена ямпольская
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_409f69c855f322c5871fa02cd1412634.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД поручил комитетам по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во время культурных и массовых мероприятий. "Поручим комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий", — сказал Володин, его слова приводит сайт Госдумы. По словам председателя комитета по культуре ГД Елены Ямпольской, поправки, регламентирующие исполнительскую деятельность, на площадке комитета уже обсуждаются, в том числе, есть предложения министерства внутренних дел РФ, депутатов и сенаторов.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935694469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_575:73:2978:1875_1920x0_80_0_0_1da14eb5503e593d8dd906bb55a0c361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, елена ямпольская, безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Елена Ямпольская, Безопасность
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий

Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности массовых мероприятий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД поручил комитетам по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во время культурных и массовых мероприятий.
"Поручим комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий", — сказал Володин, его слова приводит сайт Госдумы.
По словам председателя комитета по культуре ГД Елены Ямпольской, поправки, регламентирующие исполнительскую деятельность, на площадке комитета уже обсуждаются, в том числе, есть предложения министерства внутренних дел РФ, депутатов и сенаторов.
Тушение пожара в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Госдуме выступили против увеселительных мероприятий в зале "Крокуса"
25 марта, 16:17
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФЕлена ЯмпольскаяБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала