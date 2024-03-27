https://ria.ru/20240327/gosduma-1936153427.html
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий - РИА Новости, 27.03.2024
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД поручил комитетам по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:49
2024-03-27T13:49
2024-03-27T13:49
теракт в "крокус сити холле"
россия
вячеслав володин
госдума рф
елена ямпольская
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_409f69c855f322c5871fa02cd1412634.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД поручил комитетам по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во время культурных и массовых мероприятий. "Поручим комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий", — сказал Володин, его слова приводит сайт Госдумы. По словам председателя комитета по культуре ГД Елены Ямпольской, поправки, регламентирующие исполнительскую деятельность, на площадке комитета уже обсуждаются, в том числе, есть предложения министерства внутренних дел РФ, депутатов и сенаторов.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935694469.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_575:73:2978:1875_1920x0_80_0_0_1da14eb5503e593d8dd906bb55a0c361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, елена ямпольская, безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Елена Ямпольская, Безопасность
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий
Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности массовых мероприятий