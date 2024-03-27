https://ria.ru/20240327/gosduma-1936153427.html

Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий

Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий - РИА Новости, 27.03.2024

Володин поручил комитетам проработать вопросы безопасности мероприятий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД поручил комитетам по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:49

2024-03-27T13:49

2024-03-27T13:49

теракт в "крокус сити холле"

россия

вячеслав володин

госдума рф

елена ямпольская

безопасность

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ГД поручил комитетам по культуре и по безопасности проработать вопросы усиления безопасности во время культурных и массовых мероприятий. "Поручим комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий", — сказал Володин, его слова приводит сайт Госдумы. По словам председателя комитета по культуре ГД Елены Ямпольской, поправки, регламентирующие исполнительскую деятельность, на площадке комитета уже обсуждаются, в том числе, есть предложения министерства внутренних дел РФ, депутатов и сенаторов.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935694469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, елена ямпольская, безопасность