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Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА

Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА - РИА Новости, 27.03.2024

Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА

Сегодня, 27 марта, в подмосковных школах начали тестировать новое программное обеспечение для ГИА. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:58

2024-03-27T15:58

2024-03-27T15:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сегодня, 27 марта, в подмосковных школах начали тестировать новое программное обеспечение для ГИА. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство образования.Теперь материалы для экзаменов будут печатать и сканировать прямо на месте проведения. Такие меры позволят сделать процедуру более объективной, а также обеспечить безопасность данных.Тестирование изменений предполагает обучение сотрудников учреждений. При этом участие девятиклассников не потребуется.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)