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Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА - РИА Новости, 27.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:58 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/gia-1936193773.html
Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА
Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА - РИА Новости, 27.03.2024
Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА
Сегодня, 27 марта, в подмосковных школах начали тестировать новое программное обеспечение для ГИА. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:58
2024-03-27T15:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сегодня, 27 марта, в подмосковных школах начали тестировать новое программное обеспечение для ГИА. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство образования.Теперь материалы для экзаменов будут печатать и сканировать прямо на месте проведения. Такие меры позволят сделать процедуру более объективной, а также обеспечить безопасность данных.Тестирование изменений предполагает обучение сотрудников учреждений. При этом участие девятиклассников не потребуется.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минобразования Подмосковья сообщило о старте тестирования нового ПО для ГИА

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сегодня, 27 марта, в подмосковных школах начали тестировать новое программное обеспечение для ГИА. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство образования.
Теперь материалы для экзаменов будут печатать и сканировать прямо на месте проведения. Такие меры позволят сделать процедуру более объективной, а также обеспечить безопасность данных.
Тестирование изменений предполагает обучение сотрудников учреждений. При этом участие девятиклассников не потребуется.
 
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