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Испания доставила в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 27.03.2024
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17:55 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/gaza-1936223960.html
Испания доставила в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи
Испания доставила в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 27.03.2024
Испания доставила в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи
Министерство иностранных дел и министерство обороны Испании в рамках совместной операции доставили в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи, говорится в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:55
2024-03-27T17:55
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МАДРИД, 27 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел и министерство обороны Испании в рамках совместной операции доставили в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи, говорится в распространенном в среду пресс-релизе МИД королевства. "Двадцать шесть тонн гуманитарной помощи, состоящей из более чем 11 000 продовольственных пайков, были доставлены сегодня утром, после того как вчера, во вторник 26 марта, с авиабазы Сарагоса вылетели два самолета A400 с гуманитарным грузом", — говорится в сообщении. Уточняется, что операция, в которой приняли участие около 40 военнослужащих, координируется с властями Иордании и финансируется совместно с Европейским союзом. Кроме того, власти Испании заявили, что настаивают на "открытии наземных контрольно-пропускных пунктов как на необходимой мере, позволяющей избежать голода в секторе Газа". В этом контексте обращается внимание на то, что в 2023 году Испания утроила свою поддержку Палестины по сравнению с предыдущим годом и выделила более 50 миллионов евро на гуманитарные цели и сотрудничество. Из этой суммы 19,5 миллиона было направлено на финансирование работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240327/pogibshie-1936165687.html
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в мире, испания, палестина, сарагоса, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Испания, Палестина, Сарагоса, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Испания доставила в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи

Испания доставила в сектор Газа 26 тонн помощи, состоящей из 11000 пайков

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 27 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел и министерство обороны Испании в рамках совместной операции доставили в сектор Газа 26 тонн гуманитарной помощи, говорится в распространенном в среду пресс-релизе МИД королевства.
"Двадцать шесть тонн гуманитарной помощи, состоящей из более чем 11 000 продовольственных пайков, были доставлены сегодня утром, после того как вчера, во вторник 26 марта, с авиабазы Сарагоса вылетели два самолета A400 с гуманитарным грузом", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что операция, в которой приняли участие около 40 военнослужащих, координируется с властями Иордании и финансируется совместно с Европейским союзом.
Кроме того, власти Испании заявили, что настаивают на "открытии наземных контрольно-пропускных пунктов как на необходимой мере, позволяющей избежать голода в секторе Газа". В этом контексте обращается внимание на то, что в 2023 году Испания утроила свою поддержку Палестины по сравнению с предыдущим годом и выделила более 50 миллионов евро на гуманитарные цели и сотрудничество. Из этой суммы 19,5 миллиона было направлено на финансирование работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИспанияПалестинаСарагосаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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