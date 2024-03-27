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В ООН заявили о наличии оснований, что Израиль совершает геноцид в Газе - РИА Новости, 27.03.2024
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14:40 27.03.2024 (обновлено: 15:12 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/gaza-1936168376.html
В ООН заявили о наличии оснований, что Израиль совершает геноцид в Газе
В ООН заявили о наличии оснований, что Израиль совершает геноцид в Газе - РИА Новости, 27.03.2024
В ООН заявили о наличии оснований, что Израиль совершает геноцид в Газе
Есть веские основания полагать, что Израиль совершает геноцид палестинцев, об этом свидетельствуют три факта, заявила на брифинге в Женеве специальный докладчик РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:40
2024-03-27T15:12
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
женева (город)
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Есть веские основания полагать, что Израиль совершает геноцид палестинцев, об этом свидетельствуют три факта, заявила на брифинге в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез.Ранее в среду власти Израиля запретили въезд в страну специальному докладчику ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе за ее недавние высказывания о том, что атака ХАМАС на Израиль была не проявлением ненависти к евреям, а "ответом на угнетения" со стороны Израиля.&quot;Есть веские основания полагать, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев. Три факта заставляют задуматься об этом: массовые убийства представителей этой группы, применение физического и психологического насилия к членам группы, а также создание бесчеловечных условий жизни для членов этой группы. Различные заявления израильских официальных лиц подтверждают эту теорию&quot;, - сказала она.Она добавила, что получает угрозы и из-за своей работы, на нее оказывается давление.Скандал разгорелся из-за реакции Альбанезе на недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаку ХАМАС 7 октября, в ходе которой радикалы убили более 1200 человек на юге Израиля, "крупнейшей антисемитской резней нашего столетия." В воскресенье специальный докладчик написала в социальной сети X (бывшая Twitter), что не согласна с данным утверждением Макрона, заявив, что ХАМАС напал на Израиль из-за притеснений палестинцев, а не из-за ненависти к евреем. Альбанезе также посетовала, что "Франция и международное сообщество не сделали ничего, чтобы предотвратить это".Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал руководство ООН немедленно уволить Альбанезе за антисемитские высказывания.Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240327/gaza-1936079270.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, женева (город)
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Женева (город)
В ООН заявили о наличии оснований, что Израиль совершает геноцид в Газе

Эксперт ООН: есть основания полагать, что Израиль совершает геноцид палестинцев

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Есть веские основания полагать, что Израиль совершает геноцид палестинцев, об этом свидетельствуют три факта, заявила на брифинге в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез.
Ранее в среду власти Израиля запретили въезд в страну специальному докладчику ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе за ее недавние высказывания о том, что атака ХАМАС на Израиль была не проявлением ненависти к евреям, а "ответом на угнетения" со стороны Израиля.
«

"Есть веские основания полагать, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев. Три факта заставляют задуматься об этом: массовые убийства представителей этой группы, применение физического и психологического насилия к членам группы, а также создание бесчеловечных условий жизни для членов этой группы. Различные заявления израильских официальных лиц подтверждают эту теорию", - сказала она.

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Она добавила, что получает угрозы и из-за своей работы, на нее оказывается давление.
Скандал разгорелся из-за реакции Альбанезе на недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал атаку ХАМАС 7 октября, в ходе которой радикалы убили более 1200 человек на юге Израиля, "крупнейшей антисемитской резней нашего столетия." В воскресенье специальный докладчик написала в социальной сети X (бывшая Twitter), что не согласна с данным утверждением Макрона, заявив, что ХАМАС напал на Израиль из-за притеснений палестинцев, а не из-за ненависти к евреем. Альбанезе также посетовала, что "Франция и международное сообщество не сделали ничего, чтобы предотвратить это".
Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал руководство ООН немедленно уволить Альбанезе за антисемитские высказывания.
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Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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26 марта, 21:01
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЖенева (город)
 
 
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