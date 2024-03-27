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СМИ: при ударе по палатке беженцев в Газе погибли минимум 12 палестинцев - РИА Новости, 27.03.2024
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01:36 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/gaza-1936063790.html
СМИ: при ударе по палатке беженцев в Газе погибли минимум 12 палестинцев
СМИ: при ударе по палатке беженцев в Газе погибли минимум 12 палестинцев - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ: при ударе по палатке беженцев в Газе погибли минимум 12 палестинцев
По меньшей мере 12 палестинцев погибли в результате авианалета Израиля по палатке беженцев на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T01:36
2024-03-27T01:36
израиль
россия
владимир путин
восточный иерусалим
в мире
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере 12 палестинцев погибли в результате авианалета Израиля по палатке беженцев на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы. "По данным министерства здравоохранения, по меньшей мере 12 палестинцев, включая детей, были убиты в результате воздушного налета на палатку, полную перемещенных лиц, на юге сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,4 тысячи, более 74,8 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240326/rezolyutsiya-1936041781.html
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израиль, россия, владимир путин, восточный иерусалим, в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Владимир Путин, Восточный Иерусалим, В мире, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: при ударе по палатке беженцев в Газе погибли минимум 12 палестинцев

Al Jazeera: при ударе по палатке беженцев в Газе погибли минимум 12 палестинцев

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере 12 палестинцев погибли в результате авианалета Израиля по палатке беженцев на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав Газы.
«
"По данным министерства здравоохранения, по меньшей мере 12 палестинцев, включая детей, были убиты в результате воздушного налета на палатку, полную перемещенных лиц, на юге сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
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Вчера, 21:01
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,4 тысячи, более 74,8 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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