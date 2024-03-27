Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/gaz-1936247494.html
В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика
В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика - РИА Новости, 27.03.2024
В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика
Три ученика пострадали при распылении газа из баллончика в школе в Алтайском крае, силовики проводят проверки. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:45
2024-03-27T19:45
происшествия
алтайский край
бийск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894697747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8425725ca7f6e5a99146358e585c5024.jpg
БАРНАУЛ, 19 мар - РИА Новости. Три ученика пострадали при распылении газа из баллончика в школе в Алтайском крае, силовики проводят проверки. "Сегодня в школе №9 города Бийска в результате распыления перцового газа из баллончика пострадали трое учеников в возрасте 11, 15 и 17 лет. По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. На месте происшествия работают следователи, несовершеннолетним оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточняют в СУСК. Проверку также проводят региональные прокуратура и полиция. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону.
https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html
https://ria.ru/20240320/shkola-1934475743.html
алтайский край
бийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894697747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afa7313d936c44336cbefb9ee204b8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, бийск, россия
Происшествия, Алтайский край, Бийск, Россия
В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика

В Бийске три школьника пострадали при распылении газа из перцового баллончика

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 мар - РИА Новости. Три ученика пострадали при распылении газа из баллончика в школе в Алтайском крае, силовики проводят проверки.
«
"Сегодня в школе №9 города Бийска в результате распыления перцового газа из баллончика пострадали трое учеников в возрасте 11, 15 и 17 лет. По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Омске школьник погиб, упав в межлестничный проем с шестого этажа
27 февраля, 08:43
На месте происшествия работают следователи, несовершеннолетним оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточняют в СУСК. Проверку также проводят региональные прокуратура и полиция.
«
"Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Иркутской области распылили газ в школе
20 марта, 14:39
 
ПроисшествияАлтайский крайБийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала