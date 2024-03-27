https://ria.ru/20240327/gaz-1936247494.html

В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика

В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика - РИА Новости, 27.03.2024

В Алтайском крае три ученика пострадали при распылении газа из баллончика

Три ученика пострадали при распылении газа из баллончика в школе в Алтайском крае, силовики проводят проверки. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T19:45

2024-03-27T19:45

2024-03-27T19:45

происшествия

алтайский край

бийск

россия

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БАРНАУЛ, 19 мар - РИА Новости. Три ученика пострадали при распылении газа из баллончика в школе в Алтайском крае, силовики проводят проверки. "Сегодня в школе №9 города Бийска в результате распыления перцового газа из баллончика пострадали трое учеников в возрасте 11, 15 и 17 лет. По данному факту следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. На месте происшествия работают следователи, несовершеннолетним оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточняют в СУСК. Проверку также проводят региональные прокуратура и полиция. "Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по региону.

https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html

https://ria.ru/20240320/shkola-1934475743.html

алтайский край

бийск

россия

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происшествия, алтайский край, бийск, россия