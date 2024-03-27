https://ria.ru/20240327/frantsiya-1936109423.html

Экс-глава Минобороны Франции призвал не провоцировать Россию

Экс-глава Минобороны Франции призвал не провоцировать Россию - РИА Новости, 27.03.2024

Экс-глава Минобороны Франции призвал не провоцировать Россию

Экс-глава минобороны Франции Эрве Морен заявил, что провоцировать Россию опасно и бесполезно. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:03

2024-03-27T11:03

2024-03-27T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

франция

эрве морен

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экс-глава минобороны Франции Эрве Морен заявил, что провоцировать Россию опасно и бесполезно. По его мнению, которое он выразил в интервью изданию Point, РФ не представляет серьезной угрозы для НАТО, а альянс служит достаточной "границей" для сдерживания России. "С другой стороны, напрасно провоцировать Россию бесполезно и опасно, поскольку это ядерная держава со стратегическим и тактическим оружием", - добавил бывший министр. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву он отмечал, что Россия готова применить ядерное оружие лишь в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, всё открыто прописано в документах, которые РФ не меняла.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240327/voennye-1936097064.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эрве морен, эммануэль макрон, россия