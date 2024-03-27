https://ria.ru/20240327/frantsiya-1936107012.html

Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия

Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия - РИА Новости, 27.03.2024

Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия

Экс-глава минобороны Франции Эрве Морен заявил в интервью изданию Point, что у Франции маленький запас ракет и боеприпасов. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:47

2024-03-27T10:47

2024-03-27T10:47

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эрве морен

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экс-глава минобороны Франции Эрве Морен заявил в интервью изданию Point, что у Франции маленький запас ракет и боеприпасов. "У нас слишком небольшие запасы ракет и боеприпасов из-за самой нашей модели обороны, которая до настоящего времени основывалась на принципе проекции и внешних операций", - отметил он. Как следствие, считает Морен, Париж "очень посредственно" помогает Украине. Экс-министр уточнил, что ранее Франции требовались лишь мобильность, гибкость, разведка и ударная сила, достаточная для операций в Африке. "Для всего остального у нас есть ядерное сдерживание, и мы принадлежим к альянсу под названием НАТО", - добавил Морен. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html

https://ria.ru/20240326/tragediya-1935881161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эрве морен, нато, сергей лавров, украина, россия