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Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия - РИА Новости, 27.03.2024
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10:47 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/frantsiya-1936107012.html
Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия
Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия - РИА Новости, 27.03.2024
Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия
Экс-глава минобороны Франции Эрве Морен заявил в интервью изданию Point, что у Франции маленький запас ракет и боеприпасов. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:47
2024-03-27T10:47
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экс-глава минобороны Франции Эрве Морен заявил в интервью изданию Point, что у Франции маленький запас ракет и боеприпасов. "У нас слишком небольшие запасы ракет и боеприпасов из-за самой нашей модели обороны, которая до настоящего времени основывалась на принципе проекции и внешних операций", - отметил он. Как следствие, считает Морен, Париж "очень посредственно" помогает Украине. Экс-министр уточнил, что ранее Франции требовались лишь мобильность, гибкость, разведка и ударная сила, достаточная для операций в Африке. "Для всего остального у нас есть ядерное сдерживание, и мы принадлежим к альянсу под названием НАТО", - добавил Морен. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
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в мире, франция, эрве морен, нато, сергей лавров, украина, россия
В мире, Франция, Эрве Морен, НАТО, Сергей Лавров, Украина, Россия
Экс-министр обороны Франции рассказал о маленьком запасе оружия

Экс-министр обороны: у Франции маленький запас ракет и боеприпасов

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экс-глава минобороны Франции Эрве Морен заявил в интервью изданию Point, что у Франции маленький запас ракет и боеприпасов.
"У нас слишком небольшие запасы ракет и боеприпасов из-за самой нашей модели обороны, которая до настоящего времени основывалась на принципе проекции и внешних операций", - отметил он. Как следствие, считает Морен, Париж "очень посредственно" помогает Украине.
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Экс-министр уточнил, что ранее Франции требовались лишь мобильность, гибкость, разведка и ударная сила, достаточная для операций в Африке.
"Для всего остального у нас есть ядерное сдерживание, и мы принадлежим к альянсу под названием НАТО", - добавил Морен.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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