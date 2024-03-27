Рейтинг@Mail.ru
Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/feyk-1936121173.html
Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске
Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске - РИА Новости, 27.03.2024
Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске
Распространяемые в соцсетях сообщения о якобы стрельбе в торговом центре "МЕГА" в Омске - это фейк, заявила пресс-служба областного УМВД. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:57
2024-03-27T11:57
происшествия
омск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ОМСК, 27 мар - РИА Новости. Распространяемые в соцсетях сообщения о якобы стрельбе в торговом центре "МЕГА" в Омске - это фейк, заявила пресс-служба областного УМВД. В омских новостных пабликах появилось видео, снятое в торговом центре "МЕГА". На записи слышны звуки выстрелов, оператор начинает ускоряться по эскалатору, после чего снимает несколько бегущих человек. "Сегодня в социальных сетях распространяется информация о стрельбе в торгово-развлекательном комплексе "МЕГА" в Омске. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества не распространять на своих ресурсах непроверенные сведения, не тиражировать материалы из недостоверных источников. Убедительно просим не вводить в заблуждение граждан", - сказали в УМВД.
https://ria.ru/20240325/feyki-1935772509.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Омск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске

УМВД по Омской области назвало фейком кадры с якобы стрельбой в торговом центре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 27 мар - РИА Новости. Распространяемые в соцсетях сообщения о якобы стрельбе в торговом центре "МЕГА" в Омске - это фейк, заявила пресс-служба областного УМВД.
В омских новостных пабликах появилось видео, снятое в торговом центре "МЕГА". На записи слышны звуки выстрелов, оператор начинает ускоряться по эскалатору, после чего снимает несколько бегущих человек.
"Сегодня в социальных сетях распространяется информация о стрельбе в торгово-развлекательном комплексе "МЕГА" в Омске. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества не распространять на своих ресурсах непроверенные сведения, не тиражировать материалы из недостоверных источников. Убедительно просим не вводить в заблуждение граждан", - сказали в УМВД.
Вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Краснов рассказал о фейковой информации о теракте в "Крокусе"
25 марта, 22:17
 
ПроисшествияОмскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала