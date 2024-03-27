https://ria.ru/20240327/feyk-1936121173.html

Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске

Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске - РИА Новости, 27.03.2024

Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре в Омске

Распространяемые в соцсетях сообщения о якобы стрельбе в торговом центре "МЕГА" в Омске - это фейк, заявила пресс-служба областного УМВД. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:57

2024-03-27T11:57

2024-03-27T11:57

происшествия

омск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 27 мар - РИА Новости. Распространяемые в соцсетях сообщения о якобы стрельбе в торговом центре "МЕГА" в Омске - это фейк, заявила пресс-служба областного УМВД. В омских новостных пабликах появилось видео, снятое в торговом центре "МЕГА". На записи слышны звуки выстрелов, оператор начинает ускоряться по эскалатору, после чего снимает несколько бегущих человек. "Сегодня в социальных сетях распространяется информация о стрельбе в торгово-развлекательном комплексе "МЕГА" в Омске. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Призываем представителей СМИ и интернет-сообщества не распространять на своих ресурсах непроверенные сведения, не тиражировать материалы из недостоверных источников. Убедительно просим не вводить в заблуждение граждан", - сказали в УМВД.

https://ria.ru/20240325/feyki-1935772509.html

омск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)