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СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола - РИА Новости, 27.03.2024
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10:05 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/evropol-1936100499.html
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола
Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:05
2024-03-27T10:05
в мире
гаага
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politico
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Пропажа личных дел исполнительного директора Европола Катрин де Болль и других высокопоставленных чиновников произошла где-то в сентябре... 6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили о том, что личные бумажные дела нескольких сотрудников Европола исчезли"", - говорится в сообщении издания. По данным источников, после произошедшего глава отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск. Источники также подчеркнули, что пропали личные дела трех заместителей исполнительного директора Европола. "Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент", - говорится в служебной записке от сентября 2023 года. Как отмечают источники, некоторые из пропавших файлов были найдены в общественном месте в Гааге, их принесли в полицейский участок. По словам источников, не было ясно, когда они пропали и почему их забрали из учреждения. Согласно информации представителя гаагской полиции Стивена ван Сантена, полицейские Гааги были привлечены к некоторым делам, связанным с текущим внутренним расследованием Европола.
https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html
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в мире, гаага, европол, politico
В мире, Гаага, Европол, Politico
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола

Politico: личное дела руководителя Европола пропали из штаб-квартиры службы

© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«
"Пропажа личных дел исполнительного директора Европола Катрин де Болль и других высокопоставленных чиновников произошла где-то в сентябре... 6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили о том, что личные бумажные дела нескольких сотрудников Европола исчезли"", - говорится в сообщении издания.
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По данным источников, после произошедшего глава отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск. Источники также подчеркнули, что пропали личные дела трех заместителей исполнительного директора Европола.
"Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент", - говорится в служебной записке от сентября 2023 года.
Как отмечают источники, некоторые из пропавших файлов были найдены в общественном месте в Гааге, их принесли в полицейский участок. По словам источников, не было ясно, когда они пропали и почему их забрали из учреждения. Согласно информации представителя гаагской полиции Стивена ван Сантена, полицейские Гааги были привлечены к некоторым делам, связанным с текущим внутренним расследованием Европола.
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