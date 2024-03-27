https://ria.ru/20240327/evropol-1936100499.html
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола - РИА Новости, 27.03.2024
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола
Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:05
2024-03-27T10:05
2024-03-27T10:05
в мире
гаага
европол
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150646/22/1506462265_0:288:5124:3170_1920x0_80_0_0_7a27edb75b9d0fc43561b934556bbf82.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Пропажа личных дел исполнительного директора Европола Катрин де Болль и других высокопоставленных чиновников произошла где-то в сентябре... 6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили о том, что личные бумажные дела нескольких сотрудников Европола исчезли"", - говорится в сообщении издания. По данным источников, после произошедшего глава отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск. Источники также подчеркнули, что пропали личные дела трех заместителей исполнительного директора Европола. "Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент", - говорится в служебной записке от сентября 2023 года. Как отмечают источники, некоторые из пропавших файлов были найдены в общественном месте в Гааге, их принесли в полицейский участок. По словам источников, не было ясно, когда они пропали и почему их забрали из учреждения. Согласно информации представителя гаагской полиции Стивена ван Сантена, полицейские Гааги были привлечены к некоторым делам, связанным с текущим внутренним расследованием Европола.
https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html
https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150646/22/1506462265_258:0:4866:3456_1920x0_80_0_0_3941303f4ed112a9b33c9326e6b21111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага, европол, politico
В мире, Гаага, Европол, Politico
СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола
Politico: личное дела руководителя Европола пропали из штаб-квартиры службы
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге, сообщает газета Politico
со ссылкой на источники.
«
"Пропажа личных дел исполнительного директора Европола Катрин де Болль и других высокопоставленных чиновников произошла где-то в сентябре... 6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили о том, что личные бумажные дела нескольких сотрудников Европола исчезли"", - говорится в сообщении издания.
По данным источников, после произошедшего глава отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск. Источники также подчеркнули, что пропали личные дела трех заместителей исполнительного директора Европола.
"Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент", - говорится в служебной записке от сентября 2023 года.
Как отмечают источники, некоторые из пропавших файлов были найдены в общественном месте в Гааге, их принесли в полицейский участок. По словам источников, не было ясно, когда они пропали и почему их забрали из учреждения. Согласно информации представителя гаагской полиции Стивена ван Сантена, полицейские Гааги были привлечены к некоторым делам, связанным с текущим внутренним расследованием Европола.