https://ria.ru/20240327/evropol-1936100499.html

СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола

СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола - РИА Новости, 27.03.2024

СМИ узнали об утечке личных дел сотрудников Европола

Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:05

2024-03-27T10:05

2024-03-27T10:05

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гаага

европол

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Личные дела исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европол) Катрин де Болль и трех её заместителей пропали из штаб-квартиры агентства в Гааге, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Пропажа личных дел исполнительного директора Европола Катрин де Болль и других высокопоставленных чиновников произошла где-то в сентябре... 6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили о том, что личные бумажные дела нескольких сотрудников Европола исчезли"", - говорится в сообщении издания. По данным источников, после произошедшего глава отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск. Источники также подчеркнули, что пропали личные дела трех заместителей исполнительного директора Европола. "Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент", - говорится в служебной записке от сентября 2023 года. Как отмечают источники, некоторые из пропавших файлов были найдены в общественном месте в Гааге, их принесли в полицейский участок. По словам источников, не было ясно, когда они пропали и почему их забрали из учреждения. Согласно информации представителя гаагской полиции Стивена ван Сантена, полицейские Гааги были привлечены к некоторым делам, связанным с текущим внутренним расследованием Европола.

https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html

https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html

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в мире, гаага, европол, politico