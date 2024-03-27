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В Иркутской области выберут экспортера года
В Иркутской области выберут экспортера года - РИА Новости, 27.03.2024
В Иркутской области выберут экспортера года
В Иркутской области выберут экспортера года, прием заявок на региональный конкурс уже начался и продлится до 19 апреля включительно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:08
2024-03-27T16:08
2024-03-27T16:08
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Иркутской области выберут экспортера года, прием заявок на региональный конкурс уже начался и продлится до 19 апреля включительно, сообщает пресс-служба правительства региона. К участию в конкурсе "Экспортер года" приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса Иркутской области, которые в 2023 году заключили и реализовали экспортные контракты. Ежегодный конкурс проводит центр "Мой бизнес" при поддержке правительства региона в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В этом году заявки принимаются в семи номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Лучшая женщина – экспортер", "Лучший молодой предприниматель – экспортер", "Новая география" и "Трейдер года". Победителей номинаций наградят сертификатом на покупку авиабилетов на любую выставку или бизнес-миссию, которые организует центр "Мой бизнес". "Иркутская область второй год подряд входит в десятку регионов России по объемам экспорта. При этом растет именно количество малых и средних предприятий, которые расширяют свои рынки сбыта за рубежом. Так, в 2023 году благодаря поддержке центра "Мой бизнес" 81 компания области заключила экспортные контракты. Экспорт – это не только вопрос прибыли конкретного предприятия. Тот факт, что товары из Приангарья знают и ценят за рубежом, говорит в целом о нашем регионе, его конкурентоспособности и соответствии современным тенденциям. Поэтому ежегодно мы проводим конкурс среди экспортеров и награждаем отличившихся", – рассказала заместитель министр экономического развития и промышленности региона Марина Петрова. Победители смогут использовать логотип конкурса при изготовлении рекламных материалов – как подтверждение высокого качества продукции и услуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, технологии, россия, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Иркутская область, Технологии, Россия, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Иркутской области выберут экспортера года, прием заявок на региональный конкурс уже начался и продлится до 19 апреля включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.
К участию в конкурсе "Экспортер года" приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса Иркутской области, которые в 2023 году заключили и реализовали экспортные контракты.
Ежегодный конкурс проводит центр "Мой бизнес" при поддержке правительства региона в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
В этом году заявки принимаются в семи номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Лучшая женщина – экспортер", "Лучший молодой предприниматель – экспортер", "Новая география" и "Трейдер года".
Победителей номинаций наградят сертификатом на покупку авиабилетов на любую выставку или бизнес-миссию, которые организует центр "Мой бизнес".
"Иркутская область второй год подряд входит в десятку регионов России
по объемам экспорта. При этом растет именно количество малых и средних предприятий, которые расширяют свои рынки сбыта за рубежом. Так, в 2023 году благодаря поддержке центра "Мой бизнес" 81 компания области заключила экспортные контракты. Экспорт – это не только вопрос прибыли конкретного предприятия. Тот факт, что товары из Приангарья знают и ценят за рубежом, говорит в целом о нашем регионе, его конкурентоспособности и соответствии современным тенденциям. Поэтому ежегодно мы проводим конкурс среди экспортеров и награждаем отличившихся", – рассказала заместитель министр экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.
Победители смогут использовать логотип конкурса при изготовлении рекламных материалов – как подтверждение высокого качества продукции и услуг.