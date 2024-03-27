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Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/dron-1936117398.html
Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР
Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР - РИА Новости, 27.03.2024
Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР
Российские бойцы уничтожили наземный дрон ВСУ в районе Северска в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T11:45
2024-03-27T11:45
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили наземный дрон ВСУ в районе Северска в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "Одно из сводных 🇷🇺подразделений, где многие воюют еще с 2014 года в составе 4-й бригады Народной милиции ЛНР (2-й Армейский корпус ВС РФ), уничтожило в районе Северска украинский наземный многоцелевой дрон", - написал Марочко. По его словам, с его помощью украинские военнослужащие осуществляли дистанционное минирование местности, а также пытались выявить огневые точки и скрытые позиции ВС РФ. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества российских войск и неопределенности с поставками оружия из США.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, северск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР

Марочко: российские военные уничтожили наземный дрон ВСУ в районе Северска

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец на позиции на Северском направлении
Боец на позиции на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец на позиции на Северском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили наземный дрон ВСУ в районе Северска в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
"Одно из сводных 🇷🇺подразделений, где многие воюют еще с 2014 года в составе 4-й бригады Народной милиции ЛНР (2-й Армейский корпус ВС РФ), уничтожило в районе Северска украинский наземный многоцелевой дрон", - написал Марочко. По его словам, с его помощью украинские военнослужащие осуществляли дистанционное минирование местности, а также пытались выявить огневые точки и скрытые позиции ВС РФ.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества российских войск и неопределенности с поставками оружия из США.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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