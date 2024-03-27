https://ria.ru/20240327/dron-1936117398.html

Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР

Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР - РИА Новости, 27.03.2024

Эксперт рассказал об уничтожении украинского наземного дрона в ДНР

Российские бойцы уничтожили наземный дрон ВСУ в районе Северска в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:45

2024-03-27T11:45

2024-03-27T11:45

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российские бойцы уничтожили наземный дрон ВСУ в районе Северска в Донбассе, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "Одно из сводных 🇷🇺подразделений, где многие воюют еще с 2014 года в составе 4-й бригады Народной милиции ЛНР (2-й Армейский корпус ВС РФ), уничтожило в районе Северска украинский наземный многоцелевой дрон", - написал Марочко. По его словам, с его помощью украинские военнослужащие осуществляли дистанционное минирование местности, а также пытались выявить огневые точки и скрытые позиции ВС РФ. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Украина пытается продвигать идею использования на поле боя наземных беспилотников и изучает новые модели подобных дронов на фоне растущего военного преимущества российских войск и неопределенности с поставками оружия из США.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

северск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, северск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия