https://ria.ru/20240327/doverie-1936131509.html

Вера Подгузова: россияне стали больше доверять банкам

Вера Подгузова: россияне стали больше доверять банкам - РИА Новости, 27.03.2024

Вера Подгузова: россияне стали больше доверять банкам

Доверие населения по отношению к игрокам рынка сбережений и инвестиций в целом выросло за последние полгода, что в значительной степени обусловлено ростом... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:24

2024-03-27T12:24

2024-03-27T12:24

аналитический центр нафи

россия

оаэ

псб (банк псб)

промсвязьбанк

вера подгузова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936129923_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_0fa22af078904a1cff63842adc3ce0f3.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Доверие населения по отношению к игрокам рынка сбережений и инвестиций в целом выросло за последние полгода, что в значительной степени обусловлено ростом уверенности граждан в банках, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ на презентации результатов третьей волны исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) Вера Подгузова. Анализ проводился банком совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) Минфина России и Аналитическим центром НАФИ. "Одним из позитивных показателей, который мы отметили по итогам февральского исследования, стал рост доверия населения в целом к игрокам рынка инвестиций и сбережений <…>. В частности, банки занимают позицию финансового института, которому в разной степени доверяют 80% граждан, - только за полгода это значение выросло на 10 процентных пунктов. <…>", - отметила Подгузова, слова которой привели в пресс-службе банка. Исследование также показало, что почти четверть населения сейчас делает накопления способами, предполагающими определенную доходность. Так, 19% респондентов ответили, что у них есть вклад в банке "под процент", 5% инвестировали в акции, облигации, покупали золото и делали другие вложения. При этом у россиян также есть сбережения и в бездоходных формах: наличные накопления, которые хранятся дома, имеют 21% опрошенных, а беспроцентный счет в банке есть у 9% респондентов. Среди россиян, которые уже имеют опыт инвестирования, 45% респондентов отметили, что к инвестициям их побудило стремление сохранить свои сбережения от инфляции, однако не менее популярным мотивом с показателем 44% стало желание респондентов получить более высокий доход. Среди других причин заняться инвестициями опрошенные назвали желание получить знания и навыки в новой сфере финансового рынка - об этом сказали 29%, а об интересе к формированию капитала на пенсию или для крупной покупки сказали по 28% респондентов, отметили эксперты. В ходе исследования также были опрошены россияне, которые еще не инвестировали. Больше половины респондентов ответили, что у них нет свободных денег для того, чтобы начать инвестировать - таких было 58%. Кроме того, 33% опрошенных без опыта инвестирования сказали, что не обладают достаточными знаниями, чтобы стать инвестором, а 25% боятся потерять свои деньги. Неинвестирующие россияне также сказали, что у них нет времени, интереса и доверия к инвестиционным компаниям. Россиян также спросили, в какой валюте они сейчас готовы открыть вклад для сохранения своих сбережений, и подавляющее большинство - 66% - отдали предпочтение российскому рублю. Доля тех, кто выбирает рубли, значимо выше среди женщин, населения в возрасте 60 лет и старше, не имеющих работы и не выплачивающих кредиты, но имеющих сбережения. Открыть счет в долларах хотели бы 27% опрошенных - эта доля выше среди мужчин, россиян в возрасте 18-44 лет, имеющих высшее образование и работу, с высоким достатком, проживающих вместе с несовершеннолетним ребенком, имеющих сбережения, инвестиции и кредиты. Евро выбрали бы 25% респондентов, здесь доля выше среди молодежи 18-34 лет, работающих, а также выплачивающих кредиты. Вклады в юанях интересны 11% опрошенным, где превалируют мужчины, россияне в возрасте 45-59 лет, с высшим образованием, а также имеющие сбережения, инвестиции и кредиты. Наконец, 5% выбрали бы вклад в дирхамах ОАЭ - здесь доля выбравших эту валюту выше среди молодежи 18-24 лет, имеющих высшее образование, кредитующихся и инвестирующих россиян, заключили аналитики.

https://ria.ru/20240216/psb-1927864217.html

https://ria.ru/20240312/diversifikatsiya-1932583845.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аналитический центр нафи, россия, оаэ, псб (банк псб), промсвязьбанк, вера подгузова