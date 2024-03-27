https://ria.ru/20240327/diskriminatsiya-1936273914.html

ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют

ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют - РИА Новости, 27.03.2024

ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют

Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:57

2024-03-27T22:57

2024-03-27T23:53

в мире

украина

оон

евросоюз

россия

верховная рада украины

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848500_0:293:3100:2036_1920x0_80_0_0_13be15896a47a7d68e735245dc813e90.jpg

ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза, говорится в опубликованном докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский. Хотя права первой категории национальных меньшинств были расширены, как описано выше, национальные меньшинства, язык которых не является языком ЕС, не смогут пользоваться теми же правами", - сказано в документе.УВКПЧ заинтересовалось законом, принятым парламентом Украины 8 декабря, который вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся прав национальных меньшинств.В ООН также призывают Украину отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.В конце октября Киевский международный институт социологии (КМИС) представил результаты опроса, согласно которому жители Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

https://ria.ru/20240327/pytki-1936274163.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оон, евросоюз, россия, верховная рада украины, сергей лавров