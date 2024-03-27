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ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют - РИА Новости, 27.03.2024
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22:57 27.03.2024 (обновлено: 23:53 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/diskriminatsiya-1936273914.html
ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют
ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют - РИА Новости, 27.03.2024
ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют
Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:57
2024-03-27T23:53
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза, говорится в опубликованном докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский. Хотя права первой категории национальных меньшинств были расширены, как описано выше, национальные меньшинства, язык которых не является языком ЕС, не смогут пользоваться теми же правами", - сказано в документе.УВКПЧ заинтересовалось законом, принятым парламентом Украины 8 декабря, который вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся прав национальных меньшинств.В ООН также призывают Украину отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.В конце октября Киевский международный институт социологии (КМИС) представил результаты опроса, согласно которому жители Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html
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в мире, украина, оон, евросоюз, россия, верховная рада украины, сергей лавров
В мире, Украина, ООН, Евросоюз, Россия, Верховная Рада Украины, Сергей Лавров
ООН: русскоязычное меньшинство на Украине дискриминируют

ООН: русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза, говорится в опубликованном докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«
"Хотя закон является значительным шагом вперед в улучшении прав национальных меньшинств, он сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский. Хотя права первой категории национальных меньшинств были расширены, как описано выше, национальные меньшинства, язык которых не является языком ЕС, не смогут пользоваться теми же правами", - сказано в документе.
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УВКПЧ заинтересовалось законом, принятым парламентом Украины 8 декабря, который вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся прав национальных меньшинств.
В ООН также призывают Украину отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.
В конце октября Киевский международный институт социологии (КМИС) представил результаты опроса, согласно которому жители Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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